5 vészjósló jel, hogy a kapcsolatotok a “túlélés” fázisában van

A kapcsolat egyik legfontosabb pillére a nyitott és őszinte kommunikáció, ami nemcsak a mindennapi dolgok megbeszélésére szolgál, hanem a mélyebb érzések és problémák megvitatására is. Ha úgy érzed, hogy a beszélgetéseitek sekélyesek, vagy a partnered elkerüli a komolyabb témákat, az azt jelezheti, hogy valami nincs rendben.

A kommunikáció hiánya

Sokan próbálnak a nehéz kérdések elől kitérni azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat. De ha ezek a beszélgetések folyton kimaradnak, könnyen lehet, hogy a kapcsolatotok egy vészjósló spirálba kerülhet. Érdemes lehet megpróbálni olyan helyzeteket teremteni, ahol mindketten kényelmesen tudtok beszélni az érzéseitekről.

