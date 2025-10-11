5 vészjósló jel, hogy a kapcsolatotok a “túlélés” fázisában van
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / 5 vészjósló jel, hogy a kapcsolatotok a...

5 vészjósló jel, hogy a kapcsolatotok a “túlélés” fázisában van

O. Zselyke
Írta 2025.10.11.

A kapcsolat egyik legfontosabb pillére a nyitott és őszinte kommunikáció, ami nemcsak a mindennapi dolgok megbeszélésére szolgál, hanem a mélyebb érzések és problémák megvitatására is. Ha úgy érzed, hogy a beszélgetéseitek sekélyesek, vagy a partnered elkerüli a komolyabb témákat, az azt jelezheti, hogy valami nincs rendben.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A kommunikáció hiánya

Sokan próbálnak a nehéz kérdések elől kitérni azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat. De ha ezek a beszélgetések folyton kimaradnak, könnyen lehet, hogy a kapcsolatotok egy vészjósló spirálba kerülhet. Érdemes lehet megpróbálni olyan helyzeteket teremteni, ahol mindketten kényelmesen tudtok beszélni az érzéseitekről.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint
Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!

Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!
Minden 5. csomagolt ételben van valami, amitől a gyereked viselkedése megváltozhat

Minden 5. csomagolt ételben van valami, amitől a gyereked viselkedése megváltozhat
Rájuk sem ismerni: 10 ismert ember, aki rengeteget változott

Rájuk sem ismerni: 10 ismert ember, aki rengeteget változott
5 olcsó és látványos lakásfelújítós projekt – Egy hétvége alatt megvan!

5 olcsó és látványos lakásfelújítós projekt – Egy hétvége alatt megvan!
Miért ősszel hízunk? Ezektől a mindennapi szokásoktól kúsznak fel a kilók

Miért ősszel hízunk? Ezektől a mindennapi szokásoktól kúsznak fel a kilók
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK