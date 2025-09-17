Jön a Kamuprofil záró évada – Nászúttal kezdődik, ami rémálommá válik

Jön a Kamuprofil záró évada – Nászúttal kezdődik, ami rémálommá válik

Nyul Debóra
Írta 2025.09.17.

A Kamuprofil harmadik és egyben befejező évada közeledik, amely minden szálat elvarr, vagy épp végképp kibogozhatatlanná tesz. Nézzük, mire számíthatunk a sorozat záróévadában!

A Netflix 2023-ban bemutatott kolumbiai thrillersorozata, a Kamuprofil gyorsan nagy kedvenc lett a rajongók körében. A szenvedéllyel, árulással és gyilkosságokkal teli történet két évad alatt egyre merészebb fordulatokat vett – most pedig közeledik a harmadik és egyben befejező évad, amely minden szálat elvarr, vagy épp végképp kibogozhatatlanná tesz.

Veszély a paradicsomban: Miről szól a 3. évad?

A harmadik évad forgatása 2025 nyarán befejeződött, és minden jel arra utal, hogy egy drámai, veszélyekkel teli történet vár ránk. A Netflix Junkie beszámolója szerint Camila és Miguel – a sorozat központi párja – immár együtt vannak, és az új évad elején nászútra indulnak. Úgy tűnik, végre megtalálták a boldogságot, de a látszat ezúttal is csal. A pihenésre szánt idő alatt összebarátkoznak egy gazdag házaspárral, ám ez a kapcsolat hamarosan sötét titkokhoz, kettős identitásokhoz és családi hazugságokhoz vezet.

Ahelyett, hogy új életet kezdenének, a nászút egy újabb rémálommá válik. A történet egyre mélyebbre rántja őket egy olyan világba, ahol senki sem az, akinek látszik, és ahol minden új kapcsolat újabb veszélyeket rejt.

