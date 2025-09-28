Jobban keresnek azok a nők, akik sminkelnek. Nem fair, de sajnos hatásos

A smink nemcsak a vendéglátásban dolgozó nők számára jelenthet több jattot, hanem az irodai dolgozók is jelentős fizetésemelést tapasztalhatnak. Bár nem igazságos, de a külső megjelenés komoly hatással van a karrierre.

Azt hinnénk, a smink csak pincérnőnek jelent több jattot, pedig még az irodai dolgozó hölgyek is 20 százalékkal többet keresnek, ha kisminkelik magukat.

Külső értékek

Egyetemistaként sürgősen munkára volt szükségem és egyből felvettek pultosnak egy bárba. Introvertált, irodalom szakos diáklányként fogalmam sem volt a csapolt sörökről, viszont egy szakítás miatt éppen fogytam 15 kilót és jól állt rajtam az egyenruha. (Ami egy szűk farmer és egy még szűkebb fehér póló volt.)

A kolléganőimtől hamar megtanultam, hogy minél erősebb a sminkem, annál jobban jattolnak a férfivendégek és ha cukin copfba kötöm a hajam, akkor még több a borravaló. Ez volt életem első komoly leckéje a munkavállalásról.

