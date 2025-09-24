Jó kezekben a nagy napon

Épp az esküvőtöket tervezitek? Akkor ez a cikk most nektek szól! Mielőtt bármit is leszerveznétek, érdemes kicsit tájékozódni, hogy mi mindenre van szükség ezen a különleges napon.Összegyűjtöttük nektek a főbb sarokpontokat. Ezeket kipipálva gördülékeny lesz a lebonyolítás, és nem kell azon aggódni, hogy valami esetleg kimarad. A Pálma Rendezvényház tökéletes helyszín lehet, de gondolni kell…

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Épp az esküvőtöket tervezitek? Akkor ez a cikk most nektek szól! Mielőtt bármit is leszerveznétek, érdemes kicsit tájékozódni, hogy mi mindenre van szükség ezen a különleges napon.

Összegyűjtöttük nektek a főbb sarokpontokat. Ezeket kipipálva gördülékeny lesz a lebonyolítás, és nem kell azon aggódni, hogy valami esetleg kimarad. A Pálma Rendezvényház tökéletes helyszín lehet, de gondolni kell a cateringre és a dekorációra is éppúgy, mint arra, hogy testileg-lelkileg fel tudjatok töltődni a ceremónia előtt. Természetesen dönteni kell a vőfély és a ceremóniamester személyéről is. De egyáltalán mi a különbség a két szerepkör között? Ezt is elmondjuk, tartsatok velünk!

Az időpont kulcskérdés

Ha elhatároztátok, hogy összekötitek az életeteket, akkor az első fontos feladat az időpont fixálása. Először azt kell eldönteni, hogy hétköznapi vagy hétvégi, illetve egy- vagy többnapos legyen-e a program. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya is. Míg egy hétfő-péntek között szervezett, illetve egynapos esküvő olcsóbb, addig a szombati és a többnapos ceremónia már jóval drágább lehet. Ugyanakkor többeknek lehet ideálisabb a hétvégi dátum, a 2 napos esemény pedig elegendő időt biztosít arra, hogy semmit ne kelljen elsietni.

Amikor megvan a pontos nap, akkor lehet a helyszínt is felkeresni, valamint a szolgáltatóktól bekérni az árajánlatokat. Utóbbi esetben gondolni kell az étkeztetésre, a dekorációra, a zenei szolgáltatásra, fotózásra többek között.

Esküvő egy angolkertben

Következő lépés a helyszín kiválasztása. A tatai Pálma Rendezvényház Magyarország legrégebbi, 1770 óta üzemelő szállodájának része, és a méltán híres helyi Angolparkban található. Az épület szecessziós hangulatú, minden technikai és dekorációs igényt kielégítő báltermében szokták szervezni az esküvőket. Ha pedig többnapos programban gondolkodtok, akkor is tökéletes színtér, mert a vendégek másnap megtekinthetik a különleges látógatóközpontot is.

Vőfély vagy ceremóniamester?

Ahogy elkezditek összeállítani a meghívotti kört, rögtön jön is a kérdés: ceremóniamestert vagy vőfélyt válasszatok? Az utóbbi vezényli, irányítja az eseményeket, így ha 30 főnél nagyobb vendégszám várható, és a klasszikus (rímes, verses, hangos) stílust preferáljátok, akkor érdemes vőfélyt hívni. Modernebb, kisebb létszámú, visszafogottabb esküvő esetén inkább kérjetek fel egy ceremóniamestert, aki menedzseli a teljes programot!

Fotózás és videózás

Semmiképp ne feledkezzetek meg a történések rögzítéséről, a legszebb pillanatok megörökítéséről! Ehhez érdemes egy profi fotóst, videóst hívni, akinek van tapasztalata, és aki rövid, korrekt határidővel dolgozik. Ne az ár legyen a döntő!

Akár fotósról, akár cateringesről van dekorosról legyen szó, mindenképp érdemes a referenciák alapján választani közülük. Egy jó ajánlás aranyat ér. Ha pedig nem szeretnétek bajlódni a szervezéssel, bízzátok a Pálma Rendezvényház csapatára ezeket a feladatokat, ti pedig menjetek el feltöltődni pár napra egy wellness-szállodába!