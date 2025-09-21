Ezek a jelei, hogy hiába keresed a szerelmet, még nem áll rá készen a lelked
Ezek a jelei, hogy hiába keresed a szerelmet, még nem áll rá készen a lelked

Farkas Izabella
Írta 2025.09.21.

A szerelem keresése az élet egyik legismertebb és legkívánatosabb kalandja. Azonban, a boldog párkapcsolat kialakítása nem mindig a keresésről szól – néha inkább az önismeretről és a lelki készenlétről. De vajon honnan tudhatod, ha a lelked még nem áll kész a szerelem befogadására? Ha úgy érzed, hogy a kapcsolatok bonyolultak és a magány kényelmes, akkor lehet, hogy itt az ideje kicsit a lelked mélyére nézni.

A magány komfortzónája

A magány időnként szükséges a lelki feltöltődéshez és ahhoz, hogy megtaláljuk önmagunkat. Ha azonban túlságosan otthonosan érzed magad ebben a helyzetben, és már nem is vágysz társaságra vagy új kapcsolatokra, érdemes kicsit elgondolkodni. Gyakran állhat a háttérben a félelem attól, hogy kilépjünk a megszokott rutint jelentő komfortzónából, amely biztonságot nyújt.

Célszerű időről időre átgondolni, miért ragaszkodunk a magánybiztonságához, és milyen félelmek akadályozzák a továbblépést. Ezek felismerése és megértése nélkül lehet, hogy a lelkünk folyamatosan ellenáll minden új lehetőségnek, amelyet a szerelem kínálhat.

