Ezek a jelei, hogy hiába keresed a szerelmet, még nem áll rá készen a lelked

A magány komfortzónája
A magány időnként szükséges a lelki feltöltődéshez és ahhoz, hogy megtaláljuk önmagunkat. Ha azonban túlságosan otthonosan érzed magad ebben a helyzetben, és már nem is vágysz társaságra vagy új kapcsolatokra, érdemes kicsit elgondolkodni. Gyakran állhat a háttérben a félelem attól, hogy kilépjünk a megszokott rutint jelentő komfortzónából, amely biztonságot nyújt.
Célszerű időről időre átgondolni, miért ragaszkodunk a magánybiztonságához, és milyen félelmek akadályozzák a továbblépést. Ezek felismerése és megértése nélkül lehet, hogy a lelkünk folyamatosan ellenáll minden új lehetőségnek, amelyet a szerelem kínálhat.
