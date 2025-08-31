Miért választasz mindig „javítandó” férfiakat? A belső minták nyomában

Bár sokszor észrevétlenül történik, hogy valakit „javítandó” vagy éppen „megmentendő” partnerként vonzunk magunkhoz, ez mégis mélyen beágyazódott mintákra vezethető vissza. Ezek a minták sok esetben gyermekkorunk élményeiből, családi dinamikákból, vagy korábbi párkapcsolati tapasztalatokból táplálkoznak. De miért is választunk olyan férfiakat, akikben valamilyen problémát akarunk megoldani?

Tárgyi szeretet és a múlt árnyai

A pszichológusok gyakran hangsúlyozzák a gyermekkori élmények fontosságát a felnőttkori kapcsolatok kialakulásában. Ha valaki olyan családban nőtt fel, ahol az egyik szülő folyamatosan javításra szorult vagy problémákkal küzdött, akkor nagy valószínűséggel ezek az élmények befolyásolják a későbbi partnerválasztásokat. Lehet, hogy tudat alatt azért választunk „javítandó” partnert, mert így hasonló dolgot próbálunk megismételni, mint amit gyerekként már megélhettünk, de most felnőttként újra kontroll alatt tarthatónak érzünk.

