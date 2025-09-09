A japán családmodell 5 tanulsága, amit érdemes lenne itthon is bevezetni
A japán családmodell 5 tanulsága, amit érdemes lenne itthon is bevezetni

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

Japánban a közös családi étkezés szinte szent rituálé, amely nemcsak az étel élvezetéről szól, hanem a családtagok közötti kapcsolatok elmélyítéséről is. Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy megosszák egymással a nap történéseit, élményeit, gondjaikat és örömeiket, amelyek erősítik a köteléket és segítenek a konfliktusok kezelésében.

1. A közös étkezések mindennaposak

Egy tanulmány kimutatta, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek családi étkezéseken, kevesebb pszichoszociális problémát mutatnak és jobban teljesítenek az iskolában. Fontos, hogy ezeket a közös pillanatokat a magyar családok is magukévá tegyék, hiszen a közös étkezések segíthetnek csökkenteni a stresszt és növelni a családtagok közötti összetartást.

