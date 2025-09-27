Itt az ősz durva fordulata: brutális lehűlés és eső jön szeptember 27-én!

A reggel 6 és 9 óra között általában 13-15 fok körüli hőmérsékletre számíthatsz, kevés napsütéssel, de Nyugat-Dunántúlon már megjelenhetnek helyenként szórványos esők vagy záporok.
Délelőtt 9 és 12 óra között is marad a változékony, gyakran felhős idő, a hőmérséklet 16-18 fok körül alakul. Az ország nyugati részén továbbra is előfordulhat némi gyenge eső.
Délután 12 és 15 óra között a hőmérséklet 20-22 fok körül tetőzik, de az Alföldön és délkeleti megyékben ennél enyhébb, 23 fok körüli csúcs is lehet. A délnyugat felől érkező csapadékzóna ekkor kezd behatolni az országba, ezért egyre több helyen valószínű eső, zápor, dél felé zivatar is előfordulhat.
Kora estétől 15 és 18 óra között már több helyen várható eső, zápor, egyes tájakon zivatar. A szél északkeleti irányból erősen megerősödik, különösen Borsod megyében és az északi területeken akár viharos széllökések is előfordulnak.