Nézd meg az idei őszi szezon titkos cipőslágerét

Címlap / Stílus / Divat / Nézd meg az idei őszi szezon titkos...

Nézd meg az idei őszi szezon titkos cipőslágerét

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.29.

A divat jövőjét megjósolni sokszor nem is annyira nehéz, hiszen a múlt darabjai időről időre új formában térnek vissza. A klasszikus elemek újra felbukkannak, más köntösben, új részletekkel gazdagítva. Most éppen a kalózcsizmák kerülnek reflektorfénybe.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A divat jövőjét megjósolni sokszor nem is annyira nehéz, hiszen a múlt darabjai időről időre új formában térnek vissza. A klasszikus elemek újra felbukkannak, más köntösben, új részletekkel gazdagítva. Most éppen a kalózcsizmák kerülnek reflektorfénybe. Tavaly a középkori hangulat lopakodott be a kifutók világába, idén pedig néhány századdal későbbre ugrunk az időben, hogy felfrissített formában térjenek vissza azok a darabok, amelyek egykor a tengerjáró kalózok ládáiban hevertek. Elsőre talán szokatlannak tűnik, mégis tökéletesen illeszkedik a mai, kalandvágyó szellemiséghez. Olvass tovább és fedezd fel az idei őszi szezon titkos cipőslágerét!

A kalózok világa régóta jelen van a popkultúrában. A filmekben romantikusan ábrázolt karakterek (gondoljunk csak Jack Sparrow figurájára) nemcsak szabadságot és lázadást testesítenek meg, hanem egyfajta misztikumot is. Ez a kép most szép lassan átszivárog a divat világába. A luxus anyagokkal, magas szárakkal, lazán omló formákkal és rengeteg csattal díszített csizmák nem egyszerűen kiegészítők. Ezek egy életérzést közvetítenek. Azt az állandó vágyat, hogy kitörjünk a hétköznapokból, új világokat fedezzünk fel, és egy kis játékosságot csempésszünk az öltözködésbe.

Nem meglepő tehát, hogy a nagy divatházak 2025-ös őszi–téli kollekcióikban már lelkesedéssel mutatták be a kalózcsizmák újraértelmezett verzióit. A darabok egyszerre nosztalgikusak és modernek, tisztelgés a múlt ikonikus alakjai előtt, ugyanakkor illeszkednek a mai nő szabad és karakteres megjelenéséhez.

Mások ezeket olvassák

Az újjáéledés egyik kiindulópontja Vivienne Westwood legendás kalózcsizmája volt, amely a 2000-es években Sienna Miller és Kate Moss lábán is meghódította a divatvilágot. Ez a darab most ismét reflektorfénybe került, újragondolt változatokban.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nézd meg az idei őszi szezon titkos cipőslágerét

Nézd meg az idei őszi szezon titkos cipőslágerét
„Felhívta a menyasszonyomat és azt hazudta neki, hogy vertem.” Történetek exek bosszújáról

„Felhívta a menyasszonyomat és azt hazudta neki, hogy vertem.” Történetek exek bosszújáról
„A szerelem elmúlik. Azt kell nézni, mi marad utána” – Párok mesélnek sikeres házasságuk titkáról

„A szerelem elmúlik. Azt kell nézni, mi marad utána” – Párok mesélnek sikeres házasságuk titkáról
Ezek a biztos jelei, hogy mérgező emberrel van dolgod

Ezek a biztos jelei, hogy mérgező emberrel van dolgod
Nem hiszed el: már arra is van tanulmány, hogyan NEM akarunk meghalni

Nem hiszed el: már arra is van tanulmány, hogyan NEM akarunk meghalni
5 szülinapi helyszínötlet gyerekeknek, ami nem játszóház

5 szülinapi helyszínötlet gyerekeknek, ami nem játszóház
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK