Nézd meg az idei őszi szezon titkos cipőslágerét

A divat jövőjét megjósolni sokszor nem is annyira nehéz, hiszen a múlt darabjai időről időre új formában térnek vissza. A klasszikus elemek újra felbukkannak, más köntösben, új részletekkel gazdagítva. Most éppen a kalózcsizmák kerülnek reflektorfénybe. Tavaly a középkori hangulat lopakodott be a kifutók világába, idén pedig néhány századdal későbbre ugrunk az időben, hogy felfrissített formában térjenek vissza azok a darabok, amelyek egykor a tengerjáró kalózok ládáiban hevertek. Elsőre talán szokatlannak tűnik, mégis tökéletesen illeszkedik a mai, kalandvágyó szellemiséghez. Olvass tovább és fedezd fel az idei őszi szezon titkos cipőslágerét!

A kalózok világa régóta jelen van a popkultúrában. A filmekben romantikusan ábrázolt karakterek (gondoljunk csak Jack Sparrow figurájára) nemcsak szabadságot és lázadást testesítenek meg, hanem egyfajta misztikumot is. Ez a kép most szép lassan átszivárog a divat világába. A luxus anyagokkal, magas szárakkal, lazán omló formákkal és rengeteg csattal díszített csizmák nem egyszerűen kiegészítők. Ezek egy életérzést közvetítenek. Azt az állandó vágyat, hogy kitörjünk a hétköznapokból, új világokat fedezzünk fel, és egy kis játékosságot csempésszünk az öltözködésbe.

Az újjáéledés egyik kiindulópontja Vivienne Westwood legendás kalózcsizmája volt, amely a 2000-es években Sienna Miller és Kate Moss lábán is meghódította a divatvilágot. Ez a darab most ismét reflektorfénybe került, újragondolt változatokban.

