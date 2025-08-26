Az Insta legtrendibb növényei – Neked is van ezekből?
Az Insta legtrendibb növényei – Neked is van ezekből?

Lukács Kamilla
2025.08.26.

A közösségi média világa folyamatosan változik, és a trendeket követni sokszor kihívást jelenthet. Az egyik legújabb divat, ami az utóbbi időben hódít, a szobanövények iránti rajongás. Az Instagramon rengeteg profil szól kifejezetten ezekről a növényekről, amelyek nemcsak lakásunk díszei lehetnek, hanem sok esetben személyiségünket is kifejezhetik.

Monstera Deliciosa – az ikonikus darab

istockphoto.com

A Monstera Deliciosa, vagy ahogy sokan ismerik, a pálmalevelű filodéndron, az egyik legismertebb és legkedveltebb szobanövény. Ezek a nagy, lyukas levelek azonnal felismerhetőek, és tökéletes hátteret nyújtanak bármilyen fotónak.

Egy igazi statement darab lehet, ami szinte bármilyen stílusú otthonban megállja a helyét. Ráadásul a Monstera gondozása meglehetősen egyszerű, így kezdők számára is ideális választás lehet.

