Innen tudom, hogy szeret – Nem a nagy gesztusokból…

istockphoto.com

Schuster Borka
Írta 2025.09.05.

A romantikus filmekből és sorozatokból azt tanultuk meg, hogy a szerelem igazi bizonyítéka a nagy, látványos gesztus: amikor valaki virágcsokorral áll az ajtóban, szerelmi vallomást kiabál a repülőtér közepén, vagy gyertyafényes vacsorát szervez a tengerpartra. Ezek a gesztusok persze a való életben is meghatóak és örömteliek, de a valódi élet valójában nagyon sok kedd délutánból meg csütörtök estéből áll. Nem tudunk és nem is kell folyamatosan grandiózus jelenetekben élni. A valódi biztonságérzet és boldogság sokkal inkább abból fakad, ha valaki a hétköznapokban is képes kimutatni a szeretetét – és persze abból, ha ezt észre tudjuk venni.

Én legalábbis akkor érzem igazán, hogy szeretnek, amikor a párom a mindennapok során, szinte észrevétlenül, mindennapos, de kiszámítható és következetes jelekkel mutatja ki a törődését. Az alábbi öt apróság például nekem sokkal többet jelent bármelyik hollywoodi szerelmi vallomásnál.

Amikor figyel arra, hogy mi esik jól nekem

Lehet, hogy másnak észrevehetetlen gesztus, de számomra óriási dolog, amikor a párom például úgy készít reggel kávét, ahogy én szeretem, vagy amikor leveszi a polcról a boltban azt a fajta joghurtot, amiért odavagyok. Nem kell külön kérnem, nem kell elmagyaráznom – egyszerűen figyelt rám, és megjegyezte.

Tudja, hogy tejjel iszom a reggeli teámat, ezért mindig gondoskodik róla, hogy legyen egy friss dobozzal, és észreveszi, ha fogyóban vannak a tiszta zoknijaim, ezért elindít egy mosást.

Ez a fajta odafigyelés számomra a valódi törődést jelenti. Azt mutatja, hogy a párom azt akarja, hogy jól érezzem magam az életében, és tesz is ezért.

