Innen tudhatod, ki miért lépett be az életedbe – a születési hónapja alapján

Lehet, hogy elsőre véletlennek tűnik, ha találkozunk valakivel, de vajon tényleg így van? A Parade nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy spirituális szakértők szerint minden ember, akivel kapcsolatba kerülünk, valamilyen lelki tanítást hoz az életünkbe – akár örömteli, akár kihívásokkal teli formában. Az adott személy születési hónapja pedig árulkodhat arról, miért találkoztatok.

Január – Az állhatatosság mesterei

Ha valaki januárban született, biztos lehetsz benne: nem véletlen, hogy épp most toppant be az életedbe. Ezek az emberek olyan belső erőt és bölcsességet sugároznak, ami arra tanít, hogy a nehézségek nem akadályok – hanem ugródeszkák. Legyen szó céltudatos Bakról vagy újító Szaturnusz-ihlette Vízöntőről, segít újra felfedezni a saját kitartásod.

Február – Az önazonosság ébresztői

A februárban születettek mellett egyszerűen nem tudsz nem önmagad lenni. Ezek az emberek felszabadítanak, bátorítanak, és ünneplik a furcsaságaidat is. Akár kreatív Vízöntő, akár álmodozó Halak, azért jött, hogy emlékeztessen: önazonosnak lenni nemcsak rendben van, hanem egyenesen csodás.