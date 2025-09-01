Ha szeptemberben elindítod ezt a pénzügyi szokást, karácsonyra hálás leszel magadnak

Apró spórolásokból lesz a nagyobb összeg
Sokan azt hiszik, a spórolás csak akkor ér valamit, ha nagy összegeket tudsz félretenni. Pedig pont fordítva működik: a rendszeresség a kulcs. Ha szeptembertől kezdve minden héten félreteszel akár csak 5-10 ezer forintot, decemberre már 60-120 ezer forintod is lehet külön a karácsonyra. Ez pedig hatalmas könnyebbség, mert nem kell a decemberi fizetésedből mindent megoldanod.
És hogy honnan jöhet össze ez a pénz? Például ha hetente csak egyszer nem rendelsz ételt, hanem főzöl otthon. Vagy ha kevesebb felesleges apróságot veszel meg – tudod, azokat a kosárba dobott kis hülyeségeket, amikről utólag már nem is emlékszel, mire kellettek.
