unsplash.com

Ha szeptemberben elindítod ezt a pénzügyi szokást, karácsonyra hálás leszel magadnak

Farkas Izabella
Írta 2025.09.01.

A szeptember mindig egyfajta újrakezdés. Vége a nyári lazulásnak, visszatér a rutin, és közben kicsit olyan érzés, mintha egy új fejezet nyílna. Ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy ne csak a naptáradban, hanem a pénzügyeidben is rendet tegyél. Gondolj csak bele: ha most elindítod a változtatásokat, három és fél hónap múlva itt a karácsony, és simán összejöhet annyi megtakarítás, hogy ne legyen stressz az ünnepi időszak.

Apró spórolásokból lesz a nagyobb összeg

Sokan azt hiszik, a spórolás csak akkor ér valamit, ha nagy összegeket tudsz félretenni. Pedig pont fordítva működik: a rendszeresség a kulcs. Ha szeptembertől kezdve minden héten félreteszel akár csak 5-10 ezer forintot, decemberre már 60-120 ezer forintod is lehet külön a karácsonyra. Ez pedig hatalmas könnyebbség, mert nem kell a decemberi fizetésedből mindent megoldanod.

És hogy honnan jöhet össze ez a pénz? Például ha hetente csak egyszer nem rendelsz ételt, hanem főzöl otthon. Vagy ha kevesebb felesleges apróságot veszel meg – tudod, azokat a kosárba dobott kis hülyeségeket, amikről utólag már nem is emlékszel, mire kellettek.

