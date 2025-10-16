Íme az eddigi 2026-os év színei: az otthonos semlegesektől a csodás zöldig

Idén ismét elérkezett az az izgalmas időszak, amikor a festékmárkák bejelentik az év színeit. Bár a 2026 talán még távolinak tűnik, ezek a korai bejelentések tökéletes inspirációt adnak a lakásod felfrissítéséhez. Egy új festékszín az egyik legegyszerűbb (és leglátványosabb) módja annak, hogy megújítsd a teret, akár teljes szobafelújítást tervezel, akár csak egy finom, szezonális változtatásra vágysz.
Ahogy a márkák sorra felfedik választásaikat, mi összegyűjtöttük a 2026-os év színeit egy helyen, hogy már most elkezdhess álmodozni – és tervezni – a következő projektedet.
Hazelnut Crunch – Clark + Kensington
Ez a meleg, barna árnyalat egyértelműen jelzi, hogy 2026-ban a természetes, földközeli tónusok hódítanak. A Hazelnut Crunch mély és gazdag háttérként szolgál a lakásban, ami egyszerre sugároz nyugalmat és otthonosságot. Kiválóan passzol fa-, fonott vagy texturált anyagokhoz, de a modern bútorokkal és arany részletekkel is harmonizál.
