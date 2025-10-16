Íme az eddigi 2026-os év színei: az otthonos semlegesektől a csodás zöldig
iStock

Íme az eddigi 2026-os év színei: az otthonos semlegesektől a csodás zöldig

Fehér Dia
Írta 2025.10.16.

A festékmárkák bejelentették a 2026-os év színeit, melyek tökéletes inspirációt adnak a lakásod felfrissítéséhez. Fedezd fel a természetes, földközeli tónusoktól a merész, friss árnyalatokig terjedő választékot.

Idén ismét elérkezett az az izgalmas időszak, amikor a festékmárkák bejelentik az év színeit. Bár a 2026 talán még távolinak tűnik, ezek a korai bejelentések tökéletes inspirációt adnak a lakásod felfrissítéséhez. Egy új festékszín az egyik legegyszerűbb (és leglátványosabb) módja annak, hogy megújítsd a teret, akár teljes szobafelújítást tervezel, akár csak egy finom, szezonális változtatásra vágysz.

Ahogy a márkák sorra felfedik választásaikat, mi összegyűjtöttük a 2026-os év színeit egy helyen, hogy már most elkezdhess álmodozni – és tervezni – a következő projektedet.

Hazelnut Crunch – Clark + Kensington

Ez a meleg, barna árnyalat egyértelműen jelzi, hogy 2026-ban a természetes, földközeli tónusok hódítanak. A Hazelnut Crunch mély és gazdag háttérként szolgál a lakásban, ami egyszerre sugároz nyugalmat és otthonosságot. Kiválóan passzol fa-, fonott vagy texturált anyagokhoz, de a modern bútorokkal és arany részletekkel is harmonizál.

