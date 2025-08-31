Ilyen sokat számíthat a szemednek, ha havi kontaktlencséről napira váltasz
Ilyen sokat számíthat a szemednek, ha havi kontaktlencséről napira váltasz

Néhány éve úgy döntöttem, hogy búcsút mondok a havi kontaktlencséknek, és napi viseletre váltok – azóta, ha épp nem szemüvegben vagyok, csak napi lencsét hordok, ami azóta is mindig jó választásnak bizonyul. Nemcsak kényelmesebbnek érzem, de biztonságosabbnak is. A Time nemrég szakértőket kérdezett meg a témáról, akiknek a szavai még jobban megerősítettek abban, hogy nem tévedtem, amikor a váltás mellett döntöttem. De hogy pontosan miért?

Sok előnnyel járhat

„A napi lencséknek elég komoly előnyeik vannak” – mondja Dr. William McLaughlin, optometrista. „Kényelmesebbek, praktikusabbak, és jobb szemegészséget biztosítanak, ha minden nap friss lencsét használunk. Ez az egyértelműen helyes irány.”

