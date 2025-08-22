Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Január
Ha januárban születtél, a baráti körödben te vagy a stabil alap. Nemcsak figyelsz másokra, hanem időnként szó szerint kézen fogod őket, ha túl messzire sodródnának. Mindig tudod, mikor kell hazavinni valakit egy buli után, vagy mikor kell egy kávé mellett lelket önteni belé. A többiek biztonságban érzik magukat melletted, mert tudják, hogy nálad mindig van B-terv – meg C és D is.
Február
Te vagy az, aki bármikor képes feldobni az unalmas hétfőt egy hirtelen ötlettől vezérelve. Egyik pillanatban még otthon ülsz, a másikban pedig már a szomszédos városban kávézol valakivel, akit évek óta nem láttál. A barátaid szeretnek melletted lenni, mert nálad sosem lehet tudni, mi történik a következő öt percben – és te is szereted, ha az élet egy kicsit kiszámíthatatlan.
Március
Imádod a biztonságot adó otthon melegét. A barátaid tudják, hogy ha meghívást küldenek neked, az esély gyakran meglehetősen csekély arra, hogy tényleg el is mész. De amikor ott vagy, az egész társaság érzi: nyugalmat és békét hozol a zajos világba. A legjobb filmesték, teázások és mély beszélgetések nálad vagy legalábbis veled történnek – plédbe burkolózva, illatos gyertyák között.
