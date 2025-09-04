Anyaság horoszkóp: Ilyen anyuka vagy a csillagjegyed alapján

Anyaság horoszkóp: Ilyen anyuka vagy a csillagjegyed alapján

Nyul Debóra
2025.09.04.

Az anyává válás gondolata sok kérdést felvethet bennünk, kezdve azzal, hogy vajon jó szülők lennénk? Hogyan tudnánk mindent megtenni azért, hogy a gyermekeink boldogok legyenek? Inkább szigorúak vagy engedékenyek lennénk? Ophira és Tali Edut asztrológusok, vagy ahogyan sokan ismerik őket, az AstroTwins egy egész könyvet (Momstrology) szenteltek ennek a témának. Íme egy kis betekintés abba, a kötet alapján mire is számíthatsz a csillagok szerint, milyen anyuka lennél.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/12 Kos

Kos
Az erősségeid anyaként: önbizalom, jó önismeret és félelemnélküliség.

A gyengeségeid anyaként: versenyképesség, harag, csőlátás, önzés.

Az egyik legfüggetlenebb csillagjegy szülötteiként a Kos anyukáknak elsőre furcsa érzés lehet, hogy hirtelen más szükségletei kerülnek előtérbe a sajátjai helyett, és az ehhez való alkalmazkodás egy kis időbe telhet.

Később pedig előfordulhat, hogy túlságosan sok függetlenséget kér a gyerekeitől. Azáltal viszont, hogy mindig megpróbál új célokat kitűzni, és mindent megtenni azok eléréséért, nagyszerű példakép lehet a gyermekei számára.

2/12 Bika

Bika
Az erősségeid anyaként: stabilitás, jó ízlés, józan ész, kemény munka.

A gyengeségeid anyaként: engedékenység, anyagiasság, hangulatingadozás, hiúság.

A Bika anyák néha nagyon rugalmatlanok és különösen szigorúak tudnak lenni bizonyos témákban. A vezetői képességeid jól jönnek anyaként, és alapvetően te vagy a családod menedzsere. A gyereknevelés strukturált mindennapjait teljesen természetesnek érzed, ellentétben más csillagjegyekkel, és bár jellemző rád a késés, ami a gyermekeid számára fontos, azzal sosem késlekedsz, és mindig nagyon komolyan veszed, hogy felelősséggel tartozol értük.

3/12 Ikrek

Ikrek
Az erősségeid anyaként: rugalmasság, fiatalosság, kíváncsiság, nyitottság, eredetiség, kreativitás.

A gyengeségeid anyaként: következetlenség, ellentmondás, türelmetlenség.

Az Ikrek csillagjegy szülöttei sokoldalú anyák, akiknek a családja mindig azon töpreng, mi lesz a következő lépésük. Soha nincs egy unalmas pillanatuk, bár a családjuk néha azt is értékelné. Ami a gyermeknevelést illeti, néha a teljes ellenmondás jellemzi őket: olykor apróságokban is rendkívül óvatosak, egyes dolgokban viszont határozottan bevállalósak, és akár egészen elképesztő kalandokba is belevágnak a gyerekeikkel.

