Anyaság horoszkóp: Ilyen anyuka vagy a csillagjegyed alapján

Az erősségeid anyaként: rugalmasság, fiatalosság, kíváncsiság, nyitottság, eredetiség, kreativitás.



A gyengeségeid anyaként: következetlenség, ellentmondás, türelmetlenség.



Az Ikrek csillagjegy szülöttei sokoldalú anyák, akiknek a családja mindig azon töpreng, mi lesz a következő lépésük. Soha nincs egy unalmas pillanatuk, bár a családjuk néha azt is értékelné. Ami a gyermeknevelést illeti, néha a teljes ellenmondás jellemzi őket: olykor apróságokban is rendkívül óvatosak, egyes dolgokban viszont határozottan bevállalósak, és akár egészen elképesztő kalandokba is belevágnak a gyerekeikkel.



