Így szeress újra, ha már azt kezded gondolni, hogy nem tudsz

A szeretet újradefiniálása
Először is, elengedhetetlen, hogy ne féljünk újradefiniálni, mit is jelent számunkra a szeretet. Sokan hajlamosak vagyunk ragaszkodni egy megszokott képlethez a szeretet terén, ahol fix szerepek és elvárások uralják a mindennapokat. Ez azonban gyakran vezet boldogtalansághoz, mert a szeretet lényegét nem a keretek, hanem maga az érzés adja. Megkérdőjelezhetjük, hogy mire van szükségünk egy kapcsolatban ahhoz, hogy valóban kiteljesedjünk, és milyen formában akarjuk megélni a szeretetet.
Nem kell, hogy a szeretet mindig drámai gesztusokban nyilvánuljon meg; lehet egy apró gesztus, egy közös kacagás vagy puszta csendes együttlét, ami újraéleszti az érzelmeinket. Amennyiben el tudunk vonatkoztatni a társadalmi normák nyomásától, és a saját belső igényeink szerint alakítjuk szerelmi életünket, nyitottabbá válunk a szeretet befogadására.