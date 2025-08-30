Így mondtam el a panaszkodó barátnőmnek, hogy szerintem nincs igaza
Így mondtam el a panaszkodó barátnőmnek, hogy szerintem nincs igaza

Schuster Borka
Írta 2025.08.30.

Nemrég néhány barátnőmmel találkoztam egy esti koktélozásra. Jó volt végre együtt lenni, nevetni, kibeszélni a mindennapok apró bosszúságait és örömeit.

Nemrég néhány barátnőmmel találkoztam egy esti koktélozásra. Jó volt végre együtt lenni, nevetni, kibeszélni a mindennapok apró bosszúságait és örömeit. Az este közepén azonban az egyik barátnőm mesélni kezdett: összeveszett a párjával. Nem volt szó semmi súlyosról vagy visszafordíthatatlanról, de egyértelműen egy olyan konfliktusról, ami már napok óta árnyékot vetett a kapcsolatukra, és rányomta a bélyegét a hangulatára is. Meghallgattuk, együttérzőn bólogattunk, próbáltuk oldani a feszültségét.

Csakhogy közben, miközben igyekeztem empatikusan jelen lenni, egyre inkább azt éreztem: ebben a vitában talán nem neki van igaza. És ekkor szembesültem a dilemmával, amit valószínűleg mindenki átélt már: mi itt a feladatom barátként?

Barátnőként sokszor automatikusan támogatjuk a másikat. Ott vagyunk, bólogatunk, megerősítjük, hogy igen, teljesen jogos a felháborodása. Ez a könnyebbik út, hiszen azonnali vigaszt nyújtunk. De közben motoszkált bennem a gondolat: vajon tényleg jót teszek vele, ha csak ráhagyom a dolgot? Vagy épp ellenkezőleg: a szeretetből fakadó őszinteség a nagyobb ajándék, még ha nehezebb is kimondani?

Én abban hiszek, hogy az igazi barát nemcsak akkor áll mellettünk, amikor mindenki más is. Hanem akkor is, amikor hibázunk.

Akkor, amikor elvakít minket a sértettségünk vagy a büszkeségünk, és szükség van valakire, aki finoman, de határozottan tükröt tart. Más szóval: egy jó barát meg akarja akadályozni, hogy tovább vágjuk magunk alatt a fát, még akkor is, ha közben az ő fejére is esik egy-két ág.

Persze nem mindegy, hogyan mondjuk ki ezt az igazságot. Egy eleve megsebzett, sérülékeny barátnak nehéz elmagyarázni, hogy talán rosszul látja a helyzetet. Mégis, azt hiszem, kell, hogy legyen rá mód, hogy szeretettel, támogatóan, mégis őszintén kommunikáljunk. Nálunk ez segített ebben a helyzetben.

Először hallgasd végig

Ez triviálisnak tűnik, de a legtöbb ember nem valódi figyelmet akar, hanem azonnali tanácsot ad. Ha viszont tényleg végighallgatod a barátnődet, közbevágás nélkül, akkor érzi, hogy mellette vagy. Ez önmagában oldja a feszültségét, és nyitottabbá teszi arra is, hogy később más szempontokat meghallgasson.

