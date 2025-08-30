Így mondtam el a panaszkodó barátnőmnek, hogy szerintem nincs igaza

Nemrég néhány barátnőmmel találkoztam egy esti koktélozásra. Jó volt végre együtt lenni, nevetni, kibeszélni a mindennapok apró bosszúságait és örömeit.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nemrég néhány barátnőmmel találkoztam egy esti koktélozásra. Jó volt végre együtt lenni, nevetni, kibeszélni a mindennapok apró bosszúságait és örömeit. Az este közepén azonban az egyik barátnőm mesélni kezdett: összeveszett a párjával. Nem volt szó semmi súlyosról vagy visszafordíthatatlanról, de egyértelműen egy olyan konfliktusról, ami már napok óta árnyékot vetett a kapcsolatukra, és rányomta a bélyegét a hangulatára is. Meghallgattuk, együttérzőn bólogattunk, próbáltuk oldani a feszültségét.

Csakhogy közben, miközben igyekeztem empatikusan jelen lenni, egyre inkább azt éreztem: ebben a vitában talán nem neki van igaza. És ekkor szembesültem a dilemmával, amit valószínűleg mindenki átélt már: mi itt a feladatom barátként?

Barátnőként sokszor automatikusan támogatjuk a másikat. Ott vagyunk, bólogatunk, megerősítjük, hogy igen, teljesen jogos a felháborodása. Ez a könnyebbik út, hiszen azonnali vigaszt nyújtunk. De közben motoszkált bennem a gondolat: vajon tényleg jót teszek vele, ha csak ráhagyom a dolgot? Vagy épp ellenkezőleg: a szeretetből fakadó őszinteség a nagyobb ajándék, még ha nehezebb is kimondani? Mások ezeket olvassák „Rosszul estem a trambulinon” – Mit tettél, ami nagyon lerontotta az életminőséged? Ezektől a videóktól azonnali bizsergés fog el – Nem lehet abbahagyni! 5 mindennapi szokás, amit a sikeres emberek követnek: próbáld ki őket már ma! Pillants a cipődre és nézd meg, mit árul el a személyiségedről

Én abban hiszek, hogy az igazi barát nemcsak akkor áll mellettünk, amikor mindenki más is. Hanem akkor is, amikor hibázunk.

Akkor, amikor elvakít minket a sértettségünk vagy a büszkeségünk, és szükség van valakire, aki finoman, de határozottan tükröt tart. Más szóval: egy jó barát meg akarja akadályozni, hogy tovább vágjuk magunk alatt a fát, még akkor is, ha közben az ő fejére is esik egy-két ág.

Persze nem mindegy, hogyan mondjuk ki ezt az igazságot. Egy eleve megsebzett, sérülékeny barátnak nehéz elmagyarázni, hogy talán rosszul látja a helyzetet. Mégis, azt hiszem, kell, hogy legyen rá mód, hogy szeretettel, támogatóan, mégis őszintén kommunikáljunk. Nálunk ez segített ebben a helyzetben.

Először hallgasd végig

Ez triviálisnak tűnik, de a legtöbb ember nem valódi figyelmet akar, hanem azonnali tanácsot ad. Ha viszont tényleg végighallgatod a barátnődet, közbevágás nélkül, akkor érzi, hogy mellette vagy. Ez önmagában oldja a feszültségét, és nyitottabbá teszi arra is, hogy később más szempontokat meghallgasson.

A cikk folytatódik, lapozz!