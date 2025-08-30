Így mondtam el a panaszkodó barátnőmnek, hogy szerintem nincs igaza

Nemrég néhány barátnőmmel találkoztam egy esti koktélozásra. Jó volt végre együtt lenni, nevetni, kibeszélni a mindennapok apró bosszúságait és örömeit. Az este közepén azonban az egyik barátnőm mesélni kezdett: összeveszett a párjával. Nem volt szó semmi súlyosról vagy visszafordíthatatlanról, de egyértelműen egy olyan konfliktusról, ami már napok óta árnyékot vetett a kapcsolatukra, és rányomta a bélyegét a hangulatára is. Meghallgattuk, együttérzőn bólogattunk, próbáltuk oldani a feszültségét.
Csakhogy közben, miközben igyekeztem empatikusan jelen lenni, egyre inkább azt éreztem: ebben a vitában talán nem neki van igaza. És ekkor szembesültem a dilemmával, amit valószínűleg mindenki átélt már: mi itt a feladatom barátként?
Barátnőként sokszor automatikusan támogatjuk a másikat. Ott vagyunk, bólogatunk, megerősítjük, hogy igen, teljesen jogos a felháborodása. Ez a könnyebbik út, hiszen azonnali vigaszt nyújtunk. De közben motoszkált bennem a gondolat: vajon tényleg jót teszek vele, ha csak ráhagyom a dolgot? Vagy épp ellenkezőleg: a szeretetből fakadó őszinteség a nagyobb ajándék, még ha nehezebb is kimondani?
Akkor, amikor elvakít minket a sértettségünk vagy a büszkeségünk, és szükség van valakire, aki finoman, de határozottan tükröt tart. Más szóval: egy jó barát meg akarja akadályozni, hogy tovább vágjuk magunk alatt a fát, még akkor is, ha közben az ő fejére is esik egy-két ág.
Persze nem mindegy, hogyan mondjuk ki ezt az igazságot. Egy eleve megsebzett, sérülékeny barátnak nehéz elmagyarázni, hogy talán rosszul látja a helyzetet. Mégis, azt hiszem, kell, hogy legyen rá mód, hogy szeretettel, támogatóan, mégis őszintén kommunikáljunk. Nálunk ez segített ebben a helyzetben.
Először hallgasd végig
Ez triviálisnak tűnik, de a legtöbb ember nem valódi figyelmet akar, hanem azonnali tanácsot ad. Ha viszont tényleg végighallgatod a barátnődet, közbevágás nélkül, akkor érzi, hogy mellette vagy. Ez önmagában oldja a feszültségét, és nyitottabbá teszi arra is, hogy később más szempontokat meghallgasson.