Így lesz a konyhádból is az ősz legmeghittebb pontja

Az ősz mindig magával hoz valami különleges hangulatot. A hűvösödő időjárás, a korábban beköszöntő esték és a színes falevelek arra hívnak, hogy otthonunkban is megteremtsük a nyugalom és a melegség szigetét. Sokan ilyenkor a nappalira vagy a hálóra gondolnak, ha meghittségről van szó, pedig a konyha is lehet az a hely, ahol az őszi varázs a leginkább életre kel. Elég néhány apró változtatás, és máris olyan hangulatot varázsolhatsz, hogy szívesen töltöd ott a legtöbb időt.
Az ősz a bekuckózásról szól, és nincs annál jobb érzés, mint amikor egy csésze forró ital vagy egy frissen sült sütemény illata lengi be a konyhát. De a hangulat nemcsak az ételekről szól, hanem arról is, ahogy a teret berendezzük és használjuk. Az évszakhoz illő színek, anyagok és apró kiegészítők együttese segít abban, hogy a konyha a lakás igazi szíve legyen egy olyan hely, ahová jólesik belépni, és ahol öröm együtt lenni.
Játssz a színekkel
Az ősz színei önmagukban is meghittséget sugároznak. Gondolj a mély bordóra, a narancsra, a barna árnyalataira vagy épp a sötétzöldre. Nem kell teljes konyhafelújításban gondolkodnod, elég néhány textíliát, konyharuhát, terítőt vagy akár bögréket beszerezned ezekben a színekben. A meleg tónusok azonnal otthonosságot csempésznek a térbe.
