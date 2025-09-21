Így lehelj életet a kedvenc kötött pulcsidba az új szezonra
iStock

Így lehelj életet a kedvenc kötött pulcsidba az új szezonra

2025.09.21.

Van az a kedvenc kötött pulcsid, amitől egyszerűen nem tudsz megválni, de már picit unod? Ne dobd ki, inkább alakítsd át néhány apró trükkel, hogy új életet adhass neki!

Van az a kedvenc kötött pulcsid, amitől egyszerűen nem tudsz megválni, de már picit unod, vagy nem mutat olyan újnak, mint régen? Ne dobd ki, és ne is száműzd a szekrény mélyére – inkább alakítsd át! Néhány apró trükkel teljesen új életet adhatsz neki, és egyedi darabbá varázsolhatod. Mutatjuk, hogyan!

Cseréld le a gombjait

Ha kardigánról van szó, már az is óriási változást hoz, ha a régi gombokat új, különleges darabokra cseréled. Jöhetnek gyöngyházfényűek, vintage stílusúak, vagy akár színes, bohókás gombok – garantáltan új hangulatot kap a pulcsi.

