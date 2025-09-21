Így lehelj életet a kedvenc kötött pulcsidba az új szezonra

Van az a kedvenc kötött pulcsid, amitől egyszerűen nem tudsz megválni, de már picit unod, vagy nem mutat olyan újnak, mint régen? Ne dobd ki, és ne is száműzd a szekrény mélyére – inkább alakítsd át! Néhány apró trükkel teljesen új életet adhatsz neki, és egyedi darabbá varázsolhatod. Mutatjuk, hogyan!
Cseréld le a gombjait
Ha kardigánról van szó, már az is óriási változást hoz, ha a régi gombokat új, különleges darabokra cseréled. Jöhetnek gyöngyházfényűek, vintage stílusúak, vagy akár színes, bohókás gombok – garantáltan új hangulatot kap a pulcsi.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/12Következő»