Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy ideje búcsúzni

A vacsorapartik szervezése sokak kedvenc hétvégi programja, de a buli lezárása gyakran kihívást jelent. Ismerd meg, hogyan mondják el a tapasztalt házigazdák, hogy ideje hazamenni, anélkül hogy bárkit megbántanának.

Egy vacsorapartit megszervezni az egyik kedvenc hétvégi programom. Mivel a főzés egyben a hobbim is, hajlamos vagyok már napokkal előre megtervezni a menüt, előkészíteni néhány fogást, és persze az adagok terén is előfordul, hogy túlzásokba esek. Igyekszem mindent előre elintézni, hogy amikor megérkeznek a vendégek, nyugodt és rendezett legyek.

A gond csak az, hogy a buli végét sosem tudom kezelni amikor már elfogyott a desszert, késő van, én pedig fáradt vagyok, miközben a konyhában hegyekben áll a mosatlan. A vendégek viszont még mindig maradnak… és maradnak… és maradnak. Nem szeretnék udvariatlan lenni, de a finom célzások vagy egy-egy ásítás sokszor semmit sem érnek. Arra gondoltam, utánajárok, vajon mit tesznek ilyenkor a tapasztalt házigazdák, és hogyan mondják el, hogy ideje hazamenni úgy, hogy senkit se bántsanak meg. Íme, ahogyan a profik csinálják!

Ezt tanácsolják a profi házigazdák

Dan Pelosi, a Let's Party szerzője szerint egyszerűen és kedvesen kell kimondani: „Ez szuper este volt, de lassan ideje aludni mennem." A legtöbben ilyenkor megkönnyebbülnek és maguktól indulnak.

Alexis deBoschnek, a Nights and Weekends írója humorral oldja meg, odaszól a férjének, „Szerintem engedjük el őket aludni”, ami valójában annyit jelent, hogy ők is fáradtak, és ideje lezárni az estét. A vendégek nevetnek, majd elindulnak kifelé, mindenki jókedvű marad.

Jake Cohen, a Dinner Party Animal szerzője inkább cselekvéssel jelez, elkezdi elpakolni az asztalt, vagy elkezd dobozolni a maradékból. „Amint mindenki megkapja a saját kis csomagját, már mennek is” – mondja.

Peter Som, a Family Style írója a hangulatváltásra esküszik, lehalkítja a zenét, felkapcsolja a fényeket, majd egy apró ásítással hozzáteszi, „Ez nagyon jó este volt, köszönöm, hogy eljöttetek!” – és ezzel mindenki tudja, hogy vége a partinak.

