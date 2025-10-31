Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy ideje búcsúzni
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy...

Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy ideje búcsúzni

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.31.

A vacsorapartik szervezése sokak kedvenc hétvégi programja, de a buli lezárása gyakran kihívást jelent. Ismerd meg, hogyan mondják el a tapasztalt házigazdák, hogy ideje hazamenni, anélkül hogy bárkit megbántanának.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Egy vacsorapartit megszervezni az egyik kedvenc hétvégi programom. Mivel a főzés egyben a hobbim is, hajlamos vagyok már napokkal előre megtervezni a menüt, előkészíteni néhány fogást, és persze az adagok terén is előfordul, hogy túlzásokba esek. Igyekszem mindent előre elintézni, hogy amikor megérkeznek a vendégek, nyugodt és rendezett legyek.

A gond csak az, hogy a buli végét sosem tudom kezelni amikor már elfogyott a desszert, késő van, én pedig fáradt vagyok, miközben a konyhában hegyekben áll a mosatlan. A vendégek viszont még mindig maradnak… és maradnak… és maradnak. Nem szeretnék udvariatlan lenni, de a finom célzások vagy egy-egy ásítás sokszor semmit sem érnek. Arra gondoltam, utánajárok, vajon mit tesznek ilyenkor a tapasztalt házigazdák, és hogyan mondják el, hogy ideje hazamenni úgy, hogy senkit se bántsanak meg. Íme, ahogyan a profik csinálják!

Ezt tanácsolják a profi házigazdák

Dan Pelosi, a Let’s Party szerzője szerint egyszerűen és kedvesen kell kimondani: „Ez szuper este volt, de lassan ideje aludni mennem.” A legtöbben ilyenkor megkönnyebbülnek és maguktól indulnak.

Olvass még a témában

Alexis deBoschnek, a Nights and Weekends írója humorral oldja meg, odaszól a férjének, „Szerintem engedjük el őket aludni”, ami valójában annyit jelent, hogy ők is fáradtak, és ideje lezárni az estét. A vendégek nevetnek, majd elindulnak kifelé, mindenki jókedvű marad.

Jake Cohen, a Dinner Party Animal szerzője inkább cselekvéssel jelez, elkezdi elpakolni az asztalt, vagy elkezd dobozolni a maradékból. „Amint mindenki megkapja a saját kis csomagját, már mennek is” – mondja.

Peter Som, a Family Style írója a hangulatváltásra esküszik, lehalkítja a zenét, felkapcsolja a fényeket, majd egy apró ásítással hozzáteszi, „Ez nagyon jó este volt, köszönöm, hogy eljöttetek!” – és ezzel mindenki tudja, hogy vége a partinak.

iStock

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy ideje búcsúzni

Így közöld kedvesen a vendégeknek, hogy ideje búcsúzni
Ezt hozza 2025. október 31. a numerológia szerint – Pezsgő változás, felszabadulás

Ezt hozza 2025. október 31. a numerológia szerint – Pezsgő változás, felszabadulás
„Kettétörte a tésztát, a mosogatót szemetesnek használta”- A legdurvább konyhai bűnök

„Kettétörte a tésztát, a mosogatót szemetesnek használta”- A legdurvább konyhai bűnök
Ne legyen ágytakaró? 6 apróság, amitől jókat alszol majd a hálószobádban

Ne legyen ágytakaró? 6 apróság, amitől jókat alszol majd a hálószobádban
Amikor valakivel kapcsolatban rossz érzésed volt és beigazolódott – 10 durva sztori

Amikor valakivel kapcsolatban rossz érzésed volt és beigazolódott – 10 durva sztori
Így állíthatod meg végre, hogy a szőnyeged sarkai felpöndörödjenek

Így állíthatod meg végre, hogy a szőnyeged sarkai felpöndörödjenek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK