Így hat az otthon a lelkiállapotunkra

Gondolt valaha arra, hogy a hétköznapokban tapasztalt stressz egyik kiváltó oka az otthona is lehet? Hiába tartjuk magunkat tudatosnak, sokszor észre sem vesszük, hogy a minket körülvevő tárgyak, színek és elrendezések nap mint nap miként formálják a hangulatunkat, sőt akár az idegrendszerünket is. A zsúfolt szobák, vibráló színek, rendezetlen terek mind észrevétlenül járulhatnak hozzá ahhoz, hogy kimerültebbnek, feszültebbnek érezzük magunkat.

Amikor az otthon a nyugalom szigete lesz

A skandináv bútorok tervezési filozófiája épp ennek az ellenkezőjét célozza: nyugodt, világos, természetes és lélegző terek megteremtését, amelyek nem elvonják, hanem visszaadják az energiánkat.

Kutatások is igazolják, hogy a természetes színek és textúrák segítenek csökkenteni a kortizolszintet (stresszhormon), miközben fokozzák a fókuszt, javítják az alvásminőséget, sőt még a kreativitást is. Mindezt nem egy újabb „életmódtipp”, hanem belső terek átgondolt kialakítása révén érhetjük el.

A skandináv dizájn nem a feltűnő látványról szól, hanem a tudatos visszafogottságról. A világos terek, a természetes anyagok (fa, gyapjú, pamut), a funkcionális kialakítás és a vizuális rendezettség olyan környezetet hoz létre, amelyben az agy nem lesz túlterhelt. Az északi országokban ez a fajta otthontervezés szorosan kapcsolódik a „hygge” (ejtsd: hüge) életfilozófiákhoz is, vagyis az egyszerű, de mélyen kielégítő mindennapok megéléséhez.

Mit mond Önről az otthona?

A tér, amiben élünk, valójában egy tükör: jelez valamit arról, hogyan gondolkodunk, és hat arra is, hogyan fogjuk érezni magunkat. A skandináv otthonokban fontos szerepet kap a „negatív tér”, vagyis a szándékosan üresen hagyott felületek, amelyek levegőt, nyitottságot, gondolati szabadságot közvetítenek.

Mindeközben a funkcionalitás sem tűnik el, minden bútornak célja van, és minden részlet a nyugalmat szolgálja. A skandináv stílus távol áll a túlgondolástól, meghitt és letisztult életteret tesz lehetővé.

Így teremtsen nyugtató és inspiráló környezetet!

Ha szeretne olyan otthont teremteni, amely nem szimplán divatos, hanem valóban kellemes, érdemes a következő szempontokra odafigyelnie:

Anyaghasználat: válasszon a természetes anyagokat, mint a világos fa, vászon, gyapjú.

válasszon a természetes anyagokat, mint a világos fa, vászon, gyapjú. Színpaletta: kerülje az éles kontrasztokat, inkább semleges, pasztelles, földközeli árnyalatokban gondolkodjon.

kerülje az éles kontrasztokat, inkább semleges, pasztelles, földközeli árnyalatokban gondolkodjon. Térkezelés: ne tegye zsúfolttá a teret, hagyja, hogy a tér „lélegezzen”.

ne tegye zsúfolttá a teret, hagyja, hogy a tér „lélegezzen”. Funkció: minden bútordarab szolgáljon valamit, ne csupán a látványra építsen.

A skandináv életérzés itthon is elérhető

Az AMI Bútorok skandináv kollekciója ebben segít. Olyan bútorokat kínál, amelyek nem csupán a stílust, hanem a szemléletet is magukban hordozzák. Legyen szó egy világosfa komódról, egy funkcionális, mégis elegáns étkezőasztalról vagy egy szellős polcrendszerről, az AMI Bútorok darabjai segítenek abban, hogy otthona ne csak szép legyen, hanem együtt is éljen Önnel.

Ha pedig elérkezettnek érzi az időt egy kicsit könnyedebb, nyugodtabb és harmonikusabb otthoni miliő kialakítására, akkor nem is tovább keresgélnie. Lehet, hogy az első lépés a lelki békéhez, egy jól megválasztott bútor lesz.