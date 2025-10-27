Miért nem mondja el? Így gondolkoznak a szeretők

Amikor valaki úgy dönt, hogy félrelép, akkor nem csak azzal kell számolnia, hogy esetleg mások rajtakapják az afféron – bizony megeshet, hogy a szerető tálal ki mindent.

Alighanem mindenkinek van ilyen jellegű története, ha nem személyes, hát az ismeretségi köréből. Függetlenül attól, hogy a vonzalom, a kapcsolat érzelmi, vagy fizikai jellegű egy-egy félrelépés elsülhet jól, vagy éppen rosszul. Ilyeneket is ismerünk mindannyian: egyes párok éppen azután szedték rendbe a kapcsolatukat, hogy az egyik félről kiderült, rendszeresen félrelépett.

Másoknak viszont éppen a megcsalás kiderülése tette a pontot a kapcsolat végére. Sokszor és sokat beszélünk a házasságokról, a félrelépésekről, de csak ritkán kerülnek reflektorfénybe a szeretők, legalábbis az, ahogyan ők gondolkoznak. Pedig, ha valakik, akkor ők aztán aktív részesei ezeknek az afféroknak.

Mikor nem fogja elmondani, mi történt?

Ha röviden kellene megfogalmaznunk a választ, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor, ha nincs benne érzelmileg, vagy legalábbis pontosan tudja, miről szól az adott kapcsolat. Ha hosszabban kell kifejtenünk, akkor viszont nagyon sokrétű lehet ez a kérdés.

Egy szerető nem fog kitálalni akkor, ha nem érzi magát felelősnek a történtekért, kicsit úgy véli, az egész rajta kívül áll. Ez valahol igaz is, hiszen nem ő köteleződött el a házasság keretein belül. A legtöbb szerető igyekszik távol maradni a hivatalos kapcsolattól.

Sokan gondolják úgy, hogy ami jól működik, azt nem kell megzavarni. Ha egy szerető elégedett és boldog azzal, amit kap, nincs hiányérzete, akkor ezen nem is akar változtatni. Ez megint csak egy olyan ok, ami arra motiválja a szeretőt, hogy hallgasson.

Gyakori, hogy a szeretők sem függetlenek, nekik is van házastársuk, vagy egy olyan, felépített életük, amit nem kívánnak feladni – ezért sem akarnak beszélni.

Végül, de nem utolsó sorban hallgatásra készteti a szeretőket az is, ha már nem érdeklődnek a partner iránt. Bármilyen okból kifolyólag dönthetnek úgy, hogy elég volt a románcból és ekkor már semmilyen okuk nem lesz arra, hogy felfedjék a korábbi viszonyt. Sőt, sokszor saját érdekük is, hogy titokban tartsák, pl. mert egyáltalán nem büszkék rá.

