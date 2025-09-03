Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől

A légiutas-kísérők minden nap sokféle utassal találkoznak, így ők igazán jártasak abban, mi kell a pihentető alváshoz a fedélzeten. Tudják, hogyan küzdjünk meg a turbulenciával, a zajjal, a kényelmetlenséggel és az időzóna-váltással – vagyis minden nehezítő tényezővel. Mutatjuk, szerintük milyen trükkökkel lehet igazán jól aludni a repülőn, akár egy hosszú éjszakai járatról, akár egy rövidebb útról van szó!
1. Öltözz fel alváshoz
Katie Storck, a Southwest Airlines tízéves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérője szerint: „Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy jobban aludj a repülőn, ha rétegesen öltözködsz. A repülőn nagyon változó lehet a hőmérséklet, így jól jön egy kapucnis pulcsi, amit akár magadra húzhatsz, ha hideg van, vagy levehetsz, ha meleged van.”