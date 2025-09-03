Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől
istockphoto.com

Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől

Nyul Debóra
2025.09.03.

Az utazás gyakran fárasztó, a hosszú repülőutak pedig különösen megviselhetik a szervezetet. Pedig ki ne vágyott volna már arra, hogy egy sokórás úton is igazán jól aludjon? Két légiutas-kísérő a Southern Livingnek elárulta, tapasztalataik szerint mely trükkökkel sikerülhet!

A légiutas-kísérők minden nap sokféle utassal találkoznak, így ők igazán jártasak abban, mi kell a pihentető alváshoz a fedélzeten. Tudják, hogyan küzdjünk meg a turbulenciával, a zajjal, a kényelmetlenséggel és az időzóna-váltással – vagyis minden nehezítő tényezővel. Mutatjuk, szerintük milyen trükkökkel lehet igazán jól aludni a repülőn, akár egy hosszú éjszakai járatról, akár egy rövidebb útról van szó!

1. Öltözz fel alváshoz

Katie Storck, a Southwest Airlines tízéves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérője szerint: „Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy jobban aludj a repülőn, ha rétegesen öltözködsz. A repülőn nagyon változó lehet a hőmérséklet, így jól jön egy kapucnis pulcsi, amit akár magadra húzhatsz, ha hideg van, vagy levehetsz, ha meleged van.”

Egy nagy méretű kapucnis pulcsi vagy stóla akár takaróként vagy párnaként is funkcionálhat, míg a kényelmes melegítőnadrág és zokni segít ellazulni. Egy könnyen levehető cipő is nagyon praktikus, hogy diszkréten ki tudj belőle bújni utazás közben.

