Így aludhatsz jobban a repülőn – 6 trükk a légiutas-kísérőktől

Az utazás gyakran fárasztó, a hosszú repülőutak pedig különösen megviselhetik a szervezetet. Pedig ki ne vágyott volna már arra, hogy egy sokórás úton is igazán jól aludjon? Két légiutas-kísérő a Southern Livingnek elárulta, tapasztalataik szerint mely trükkökkel sikerülhet!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A légiutas-kísérők minden nap sokféle utassal találkoznak, így ők igazán jártasak abban, mi kell a pihentető alváshoz a fedélzeten. Tudják, hogyan küzdjünk meg a turbulenciával, a zajjal, a kényelmetlenséggel és az időzóna-váltással – vagyis minden nehezítő tényezővel. Mutatjuk, szerintük milyen trükkökkel lehet igazán jól aludni a repülőn, akár egy hosszú éjszakai járatról, akár egy rövidebb útról van szó!

1. Öltözz fel alváshoz

Katie Storck, a Southwest Airlines tízéves tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérője szerint: „Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy jobban aludj a repülőn, ha rétegesen öltözködsz. A repülőn nagyon változó lehet a hőmérséklet, így jól jön egy kapucnis pulcsi, amit akár magadra húzhatsz, ha hideg van, vagy levehetsz, ha meleged van.”

A cikk folytatódik, lapozz!