„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból

Az öccse - egy rendes srác - kicsit megszorult és ő nem adott neki kölcsön, mondván oldja meg maga. Az anyja megkérte, hogy vigye el orvoshoz, ő pedig inkább utalt neki pénzt taxira. Amikor költözködtem, nem jött segíteni, inkább fizetett egy kollégájának, hogy cipekedjen nekem. A diplomaosztómra nem jött el, mert nem volt kedve, inkább küldött egy hatalmas csokor virágot és vett egy nyakláncot. Rájöttem, hogy ez az ember csak magára gondol, mindent pénzzel old meg és a kisujját sem mozdítja senkiért.



