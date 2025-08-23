„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból

Szerelembe esünk, majd szépen kis is esünk belőle, ennek azonban mindig nyomós oka van.
1/10 Szerepek
Kiderült, hogy rossz apa. Ő volt a leglelkesebb, amikor végre sikerült teherbe esnem és nem tudom, mit várt az apaságtól, de nyilvánvalóan nem ezt. A gyerek már kisbabaként idegesítette és igazán sosem tanult meg kötődni hozzá. Ez akkora csalódás volt nekem, hogy a szerelmem - amiről azt hittem, a sírig tart majd - nagyon gyorsan elpárolgott.
2/10 Egó
Az öccse - egy rendes srác - kicsit megszorult és ő nem adott neki kölcsön, mondván oldja meg maga. Az anyja megkérte, hogy vigye el orvoshoz, ő pedig inkább utalt neki pénzt taxira. Amikor költözködtem, nem jött segíteni, inkább fizetett egy kollégájának, hogy cipekedjen nekem. A diplomaosztómra nem jött el, mert nem volt kedve, inkább küldött egy hatalmas csokor virágot és vett egy nyakláncot. Rájöttem, hogy ez az ember csak magára gondol, mindent pénzzel old meg és a kisujját sem mozdítja senkiért.
Ő volt a társaság közepe, a legeszesebb, legviccesebb ember, aki vonzott mindenkit. Két teljes évbe telt, mire magamnak is bevallottam, hogy akit szeretek, valójában nem más, mint egy funkcionális alkoholista. Akkor csillogott, amikor részegen bulizott, az összes többi időben egy morózus, másnapos, kiállhatatlan karakter volt.