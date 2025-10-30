Címlap / Időjárás / Időjárás 2025. október 30.: Napos...

Időjárás 2025. október 30.: Napos reggel, szeles, záporos délután vár ránk

Arany Inez
Írta 2025.10.30.

ma őszi, barátságos csütörtök köszönt rád: időjárás magyarországon – 2025. október 30.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

ha szereted a hűvös, de barátságosan napos őszi napokat, ma jókedvűen indulsz. országosan több a száraz szakasz, helyenként felhősödés és gyenge szél élénkül. a csúcs 14–18 °c, reggel 5–9 °c. csapadék inkább csak elvétve bukkan fel (10–25%), főleg északkeleten futó zápor formájában. nyugati–északnyugati szél fúj (15–30 km/h), a nyugati határnál erősebb lökésekkel (40–50 km/h).

reggel (6–9 óra)
– hőmérséklet: 5–9 °c
– felhőzet: közepesen erős (60–80%), ködfoltok völgyekben
– csapadék esélye: 10–20% (pára, néhol szitálás)
– szél: ny–ény 10–20 km/h, a dunántúlon lökések 30–40 km/h
a levegő csípős, a ködös tájakon hűvösebbnek érzed a reggelt. réteges öltözet jól esik.

délelőtt (9–12 óra)
– hőmérséklet: 9–13 °c
– felhőzet: szakadozik, változóan felhős (40–60%), rövidebb napos időszakok
– csapadék esélye: 10–15%
– szél: ény-i 15–25 km/h
a nap időnként kibukkan, a hőérzet javul. szélálló kabát hasznos.

Olvass még a témában

dél körül (12–14 óra)
– hőmérséklet: 12–16 °c
– felhőzet: részben napos (30–50%)
– csapadék esélye: 10–20%
– szél: ny-i 15–30 km/h
ebéd után kellemesebbnek érzed a levegőt, árnyékban még hűvös marad.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

A tinik szerint kínos vagyok, és csak azt tudom tenni, hogy kibékülök ezzel a gondolattal

A tinik szerint kínos vagyok, és csak azt tudom tenni, hogy kibékülök ezzel a gondolattal
Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai

Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai
A legjobb kosztümös filmek és sorozatok – szerintünk

A legjobb kosztümös filmek és sorozatok – szerintünk
A Kos extrém sportol, a Halak elvonul: Nyári bakancslista a horoszkópod szerint

A Kos extrém sportol, a Halak elvonul: Nyári bakancslista a horoszkópod szerint
Ezt öntsd a fürdővizébe! 10 vágykeltő illat az igazán perzselő éjszakákért

Ezt öntsd a fürdővizébe! 10 vágykeltő illat az igazán perzselő éjszakákért
Teszteld, kikkel jössz ki nehezen! Ezekkel az elemekkel vagy inkompatibilis

Teszteld, kikkel jössz ki nehezen! Ezekkel az elemekkel vagy inkompatibilis
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK