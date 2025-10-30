Időjárás 2025. október 30.: Napos reggel, szeles, záporos délután vár ránk

ha szereted a hűvös, de barátságosan napos őszi napokat, ma jókedvűen indulsz. országosan több a száraz szakasz, helyenként felhősödés és gyenge szél élénkül. a csúcs 14–18 °c, reggel 5–9 °c. csapadék inkább csak elvétve bukkan fel (10–25%), főleg északkeleten futó zápor formájában. nyugati–északnyugati szél fúj (15–30 km/h), a nyugati határnál erősebb lökésekkel (40–50 km/h).
reggel (6–9 óra)
– hőmérséklet: 5–9 °c
– felhőzet: közepesen erős (60–80%), ködfoltok völgyekben
– csapadék esélye: 10–20% (pára, néhol szitálás)
– szél: ny–ény 10–20 km/h, a dunántúlon lökések 30–40 km/h
a levegő csípős, a ködös tájakon hűvösebbnek érzed a reggelt. réteges öltözet jól esik.
délelőtt (9–12 óra)
– hőmérséklet: 9–13 °c
– felhőzet: szakadozik, változóan felhős (40–60%), rövidebb napos időszakok
– csapadék esélye: 10–15%
– szél: ény-i 15–25 km/h
a nap időnként kibukkan, a hőérzet javul. szélálló kabát hasznos.
Olvass még a témában
dél körül (12–14 óra)
– hőmérséklet: 12–16 °c
– felhőzet: részben napos (30–50%)
– csapadék esélye: 10–20%
– szél: ny-i 15–30 km/h
ebéd után kellemesebbnek érzed a levegőt, árnyékban még hűvös marad.