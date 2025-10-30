Időjárás 2025. október 30.: Napos reggel, szeles, záporos délután vár ránk

ma őszi, barátságos csütörtök köszönt rád: időjárás magyarországon – 2025. október 30.

ha szereted a hűvös, de barátságosan napos őszi napokat, ma jókedvűen indulsz. országosan több a száraz szakasz, helyenként felhősödés és gyenge szél élénkül. a csúcs 14–18 °c, reggel 5–9 °c. csapadék inkább csak elvétve bukkan fel (10–25%), főleg északkeleten futó zápor formájában. nyugati–északnyugati szél fúj (15–30 km/h), a nyugati határnál erősebb lökésekkel (40–50 km/h).

reggel (6–9 óra)

– hőmérséklet: 5–9 °c

– felhőzet: közepesen erős (60–80%), ködfoltok völgyekben

– csapadék esélye: 10–20% (pára, néhol szitálás)

– szél: ny–ény 10–20 km/h, a dunántúlon lökések 30–40 km/h

a levegő csípős, a ködös tájakon hűvösebbnek érzed a reggelt. réteges öltözet jól esik.

délelőtt (9–12 óra)

– hőmérséklet: 9–13 °c

– felhőzet: szakadozik, változóan felhős (40–60%), rövidebb napos időszakok

– csapadék esélye: 10–15%

– szél: ény-i 15–25 km/h

a nap időnként kibukkan, a hőérzet javul. szélálló kabát hasznos.

dél körül (12–14 óra)

– hőmérséklet: 12–16 °c

– felhőzet: részben napos (30–50%)

– csapadék esélye: 10–20%

– szél: ny-i 15–30 km/h

ebéd után kellemesebbnek érzed a levegőt, árnyékban még hűvös marad.

