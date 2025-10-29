Időjárás 2025. október 29.: Napos délelőtt, szeles, záporos délután vár ránk

Ilyen idő vár ma rád, 2025. október 29.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ma igazi, barátságosan hűvös őszi nap köszönt rád. A Dunántúlon több a felhő, keleten több a napsütés. Számíthatsz szelesebb időszakokra és helyenként futó záporra, de tartós eső nem uralja a napot. A hőmérséklet napközben többnyire a kora őszt idézi: nyugaton hűvösebb, keleten enyhébb a levegő. A legfontosabbak: délutáni csúcs 14–19°C, futó zápor esélye 15–35%, élénk, helyenként erős északnyugati szél 20–45 km/h.

Reggel (6–9)

Hőmérséklet: 6–10°C

Felhőzet: többnyire erősen felhős, helyenként ködfoltokkal, főleg folyók, tavak környezetében

Csapadék esélye: 20–30%, a Nyugat-Dunántúlon 30–40% gyenge, futó zápor formájában

Szél: északnyugati (ÉNy), 10–25 km/h, a Kisalföldön időnként 30–35 km/h

Tipp: rétegesen öltözöl, a köd a völgyekben észrevehetően hűvösebb érzetet ad.

Délelőtt (9–12)

Hőmérséklet: 9–13°C

Felhőzet: nyugaton sok felhő, keleten és a Duna–Tisza közén időnként szűrt napsütés

Csapadék esélye: 15–25%, északnyugaton 25–30%

Szél: ÉNy, 15–30 km/h, a magasabban fekvő tájakon 35–40 km/h-s lökések is előfordulnak

A friss, csípős levegő mellé jól esik egy meleg ital: a szél még élénken mozgatja a felhőket. Olvass még a témában Időjárás szeptember 21.: Nyárias meleg várható, de történhetnek még meglepetések Szeptember 11.: Napos, nyárias idő, de estére hidegfront érkezik! Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad! Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés

Dél környéke (12–15)

Hőmérséklet: nyugaton 13–17°C, keleten 15–19°C

Felhőzet: nyugaton közepesen vagy erősen felhős, keleten változó felhőzet naposabb időszakokkal

Csapadék esélye: országosan 15–25%, az északnyugati határnál 30–35% gyenge zápor

Szél: ÉNy, általában 20–35 km/h; a Fertő térségében és a Bakonyban 40–50 km/h-s lökések

Ha szabadtéri programot tervezel, keleten kellemesebb a hőérzet, de a szél miatt egy könnyű kabát jól jön.

A cikk folytatódik, lapozz!