Időjárás 2025. október 29.: Napos délelőtt, szeles, záporos délután vár ránk

Ma igazi, barátságosan hűvös őszi nap köszönt rád. A Dunántúlon több a felhő, keleten több a napsütés. Számíthatsz szelesebb időszakokra és helyenként futó záporra, de tartós eső nem uralja a napot. A hőmérséklet napközben többnyire a kora őszt idézi: nyugaton hűvösebb, keleten enyhébb a levegő. A legfontosabbak: délutáni csúcs 14–19°C, futó zápor esélye 15–35%, élénk, helyenként erős északnyugati szél 20–45 km/h.
Reggel (6–9)
Hőmérséklet: 6–10°C
Felhőzet: többnyire erősen felhős, helyenként ködfoltokkal, főleg folyók, tavak környezetében
Csapadék esélye: 20–30%, a Nyugat-Dunántúlon 30–40% gyenge, futó zápor formájában
Szél: északnyugati (ÉNy), 10–25 km/h, a Kisalföldön időnként 30–35 km/h
Tipp: rétegesen öltözöl, a köd a völgyekben észrevehetően hűvösebb érzetet ad.
Délelőtt (9–12)
Hőmérséklet: 9–13°C
Felhőzet: nyugaton sok felhő, keleten és a Duna–Tisza közén időnként szűrt napsütés
Csapadék esélye: 15–25%, északnyugaton 25–30%
Szél: ÉNy, 15–30 km/h, a magasabban fekvő tájakon 35–40 km/h-s lökések is előfordulnak
A friss, csípős levegő mellé jól esik egy meleg ital: a szél még élénken mozgatja a felhőket.
Olvass még a témában
Dél környéke (12–15)
Hőmérséklet: nyugaton 13–17°C, keleten 15–19°C
Felhőzet: nyugaton közepesen vagy erősen felhős, keleten változó felhőzet naposabb időszakokkal
Csapadék esélye: országosan 15–25%, az északnyugati határnál 30–35% gyenge zápor
Szél: ÉNy, általában 20–35 km/h; a Fertő térségében és a Bakonyban 40–50 km/h-s lökések
Ha szabadtéri programot tervezel, keleten kellemesebb a hőérzet, de a szél miatt egy könnyű kabát jól jön.