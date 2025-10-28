Időjárás 2025. október 28.: Meleg, de szeles nap, délután záporokkal

Ma, 2025. október 28-án őszies, hűvös és többfelé szeles napod van. A felhőzet sok helyen összezár, rövid napos időszakok inkább keleten bukkanak elő. A maximum hőmérséklet 11–15°C, reggel 5–9°C. A csapadék esélye nyugaton magasabb, keleten csekélyebb, a szél többfelé élénk. Ha útnak indulsz, a réteges öltözet és egy vízlepergető kabát most nagyon jól jön.

Reggel (6–9)

Párás, helyenként ködös a levegő, főleg a völgyekben és a folyók mentén. A hőmérséklet 5–9°C. A felhőzet 80–100%. A csapadék esélye 20–30% (szitálás, ködszitálás főleg nyugaton). A szél északnyugati–északi, 10–20 km/h, a Dunántúlon időnként élénkebb, keleten gyengébb.

Délben (11–13)

Hűvös, többnyire felhős idő, keleten rövid napos percekkel. A hőmérséklet 9–13°C. A felhőzet 60–80%. A csapadék esélye nyugaton 30–40%, keleten 10–20%. A szél északnyugati, 15–30 km/h, a Balaton környékén időnként erős lökések (35–45 km/h).

Délután (14–17)

Őszi, szelesebb hangulat marad, a Dunántúlon borongósabb, keleten változó felhőzettel. A hőmérséklet 11–15°C. A felhőzet nyugaton 70–90%, keleten 50–70%. A csapadék esélye nyugaton 40–50% (gyenge zápor, szitálás), keleten 10–20%. A szél ÉNY–É, 20–35 km/h, a Dunántúlon és főként nyílt tereken lökések 40–50 km/h.

Este (18–21)

Gyorsan hűl a levegő, sokfelé visszasűrűsödik a felhőzet. A hőmérséklet 7–11°C. A felhőzet 70–90%. A csapadék esélye 30–40%, főleg a Dunántúlon lehet gyenge eső vagy szitálás. A szél északiasra fordul, 10–25 km/h, nyugaton még lehetnek élénkebb lökések.

