Időjárás 2025. október 27.: Napos reggel, szeles, záporos délután vár ránk

Mai időjárás Magyarországon – 2025. október 27., hétfő

Reggel hangulatos, igazi őszi képet mutat az ország. A nyugati és északi tájakon több a felhő, keleten több a napsütés. Szórványos, gyenge záporok főként a Dunántúlon fordulnak elő, miközben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. Összességében hűvös, de mozgalmas nap indul. Öltözz rétegesen, és a nyugati megyékben jól jön egy könnyű esőkabát is. A csúcsértékek a kora délutáni órákban 12–16 °C között tetőznek, reggel 4–8 °C körül alakulnak. A legfontosabb: a Dunántúlon nagyobb a záporok esélye, az Alföld naposabb. A szél többfelé élénk, időnként erős.

Reggel (6–9 óra)

A hőmérséklet 4–8 °C, a völgyekben és szélcsendesebb részeken hűvösebbnek érzed. A felhőzet nyugaton és északon bővebb (felhőborítottság 60–80%), keleten szakadozottabb (30–50%). Csapadék esélye: nyugaton 30–40%, középen 20%, keleten 10–20%. Szél: északnyugati, 10–25 km/h, a Dunántúl nyílt részein 35–45 km/h-s lökések is előfordulnak. Láthatóság jó, de északi völgyekben párafoltok megjelennek.

Délelőtt (9–12 óra)

Melegszik az idő 8–12 °C-ra. A Dunántúlon gomolyfelhők épülnek, időszakos, gyenge záporokkal; az Alföldön sok a napos időszak. Felhőzet: nyugat 60–80%, közép 40–60%, kelet 30–50%. Csapadék esélye: nyugat 40–50%, közép 20–30%, kelet 10–20%. Szél: északnyugati, 15–30 km/h, időnként 40–45 km/h-s lökésekkel, emiatt hűvösebbnek érzed a hőmérsékletet.

Dél (12–14 óra)

A napi csúcsértékek 12–16 °C között mozognak, a hőérzet a szél miatt alacsonyabb. A Dunántúlon felhős-napos mix, elszórtan gyenge záporral. Keleten továbbra is több a napsütés. Felhőzet: nyugat 60–70%, közép 40–60%, kelet 30–40%. Csapadék esélye: nyugat 40–60%, közép 20–30%, kelet 10–20%. Szél: északnyugati, 20–35 km/h, lökések 40–50 km/h.

