Időjárás 2025. október 26.: Őszi ölelés: napos délelőtt, záporos délután

Időjárás 2025. október 26. – kellemes, őszi nap néhol futó záporokkal

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ma igazi októberi hangulat vesz körül: nyugaton több felhő és néhol egy-egy gyors zápor köszön be, keleten több a napfény. Ha programot tervezel, bátran útnak indulsz, csak egy könnyű réteget és esernyőt érdemes bekészítened.

Reggel (6–10)

A nap hűvösen indul, a völgyekben köd és pára ül meg. A hőmérséklet 6–11 °C között alakul, a felhőzet nyugaton erősebb (60–90%), keleten szakadozottabb (30–50%). Csapadék esélye nyugaton 30–40%, keleten 10–20%. A szél többnyire délnyugati, 10–20 km/h, párafoltokban gyenge; a Dunántúl magasabban fekvő részein időnként 30–35 km/h-s lökés kísér.

Délben (11–14)

A köd oszlik, többfelé előbújik a nap. A hőmérséklet 12–16 °C, a felhőzet nyugaton 40–60%, keleten 20–40%. Zápor esélye nyugaton 20–35%, máshol 10–20%. A szél nyugaton fokozatosan északnyugatira fordul és élénkül (15–25 km/h, néhol 35–40 km/h), keleten még többnyire délnyugati, 10–20 km/h. Olvass még a témában Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani Ma augusztus végi melegrekord várható. Friss időjárás jelentés Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas Itt az ősz durva fordulata: brutális lehűlés és eső jön szeptember 27-én!

Délután (14–18)

Kellemes, enyhe őszi tartás: a csúcshőmérséklet 15–19 °C, a Tiszántúlon a melegebb értékek dominálnak. A felhőzet nyugaton 50–70%, keleten 30–50%. Nyugaton és északon futó zápor előfordul (30–45%), máshol alacsonyabb a kockázat (15–25%). A szél többfelé északnyugatira áll, 20–30 km/h, a Dunántúlon időnként 40–50 km/h-s lökés kísér.

A cikk folytatódik, lapozz!