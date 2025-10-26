Címlap / Időjárás / Időjárás 2025. október 26.: Őszi...

Időjárás 2025. október 26.: Őszi ölelés: napos délelőtt, záporos délután

Arany Inez
Írta 2025.10.26.

Időjárás 2025. október 26. – kellemes, őszi nap néhol futó záporokkal

Ma igazi októberi hangulat vesz körül: nyugaton több felhő és néhol egy-egy gyors zápor köszön be, keleten több a napfény. Ha programot tervezel, bátran útnak indulsz, csak egy könnyű réteget és esernyőt érdemes bekészítened.

Reggel (6–10)
A nap hűvösen indul, a völgyekben köd és pára ül meg. A hőmérséklet 6–11 °C között alakul, a felhőzet nyugaton erősebb (60–90%), keleten szakadozottabb (30–50%). Csapadék esélye nyugaton 30–40%, keleten 10–20%. A szél többnyire délnyugati, 10–20 km/h, párafoltokban gyenge; a Dunántúl magasabban fekvő részein időnként 30–35 km/h-s lökés kísér.

Délben (11–14)
A köd oszlik, többfelé előbújik a nap. A hőmérséklet 12–16 °C, a felhőzet nyugaton 40–60%, keleten 20–40%. Zápor esélye nyugaton 20–35%, máshol 10–20%. A szél nyugaton fokozatosan északnyugatira fordul és élénkül (15–25 km/h, néhol 35–40 km/h), keleten még többnyire délnyugati, 10–20 km/h.

Délután (14–18)
Kellemes, enyhe őszi tartás: a csúcshőmérséklet 15–19 °C, a Tiszántúlon a melegebb értékek dominálnak. A felhőzet nyugaton 50–70%, keleten 30–50%. Nyugaton és északon futó zápor előfordul (30–45%), máshol alacsonyabb a kockázat (15–25%). A szél többfelé északnyugatira áll, 20–30 km/h, a Dunántúlon időnként 40–50 km/h-s lökés kísér.

