Időjárás 2025. október 23.: Napos délelőtt, szeles, záporos délután vár ránk

Időjárás ma: október 23., csütörtök – őszi, szeles, helyenként csöpögő. Ünnepi programokhoz réteges öltözet jól jön. Országosan közepesen felhős, nyugaton több felhővel. A maximum ma többnyire 13–17 °C, a leghűvösebb kora reggel 6–10 °C. A szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős lökésekkel.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Reggel (6–9): hűvös indulás, helyenként párás, nyugaton gyenge zápor szitál. Hőmérséklet: 6–10 °C. Felhőzet: 60–80%. Csapadék esélye: 20–40% (nyugaton magasabb). Szél: ÉNy–Ny 20–35 km/óra, időnként 45–55 km/óra lökések a Dunántúlon.

Délben (11–13): kevés napsütés keleten, nyugaton tömöttebb felhők. Hőmérséklet: 12–15 °C nyugaton, 14–17 °C keleten. Felhőzet: 50–70%. Csapadék esélye: 15–35%. Szél: ÉNy–Ny 20–30 km/óra, erősebb lökések 40–50 km/óra főleg a Balaton térségében és északnyugaton.

Délután (14–17): változóan felhős, naposabb időszakok keleten. Szórványosan gyenge zápor inkább nyugaton. Hőmérséklet: 13–17 °C. Felhőzet: 40–60%. Csapadék esélye: 20–40%. Szél: ÉNy 15–30 km/óra, időnként 35–45 km/óra lökések; estére lassan mérséklődik. Olvass még a témában Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án A parlagfű és a nyírfa pollenszint kritikus – Erre készülj! Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat Időjárás: Nyárias meleg, ám szeles a nap. Utána front érkezik

Este (18–21): hűvösödés, a felhők szakadoznak, helyenként pára képződik. Hőmérséklet: 9–13 °C. Felhőzet: 30–50%. Csapadék esélye: 10–20%. Szél: ÉNy 10–20 km/óra, gyengülő lökésekkel.

A cikk folytatódik, lapozz!