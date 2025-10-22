Időjárás 2025. október 22.: Melengető napsütés, néhol szél és záporok
Időjárás 2025. október 22.: Melengető napsütés, néhol szél és záporok

Arany Inez
Írta 2025.10.22.

Ilyen a mai időjárás 2025. október 22-én – hűvös, szeles, igazi őszi hangulat

Ma kifejezetten őszi napra számíthatsz: hűvös reggel, napközben 13–17 °C, több felhő, helyenként rövid zápor, és élénk, időnként erős északnyugati szél. Réteges öltözet és szélálló kabát ma nagyon jól jön.

Reggel (6–9): a mélyebben fekvő tájakon foltokban köd és párásság, a felhőzet 60–80%. Hőmérséklet: 6–9 °C. Csapadék esély: 10–20% (szitálás, ködfelhő alól gyenge csepergés). Szél: ÉNy-i 10–20 km/h, időnként 30–35 km/h-s lökések. A köd a nap előrehaladtával többfelé ritkul.

Délelőtt (9–12): a felhőzet lassan szakadozik, nyugaton és középen közepesen felhős (50–70%), keleten több a napsütés (40–60% felhőzet). Hőmérséklet: 9–13 °C. Csapadék esély: nyugaton 20–30%, középen 10–20%, keleten 10% körül. Szél: ÉNy-i 15–30 km/h, nyugaton és északon helyenként 40–45 km/h-s lökések. Szelesebb érzet miatt hűvösebbnek hat a levegő.

Dél körül (12–15): a legtöbb helyen felhőátvonulások, felhőzet 40–60%, rövid napos időszakokkal. Hőmérséklet: 13–17 °C (nyugaton inkább 13–15, keleten 15–17). Csapadék esély: nyugaton 30–40%, középen 20–30%, keleten 10–20% – többnyire rövid zápor. Szél: ÉNy-i 20–35 km/h, lökések 40–50 km/h.

