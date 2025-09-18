Ideje megbarátkoznod az egóddal. Ezért nem ellenség, hanem belső társ

Sokáig az „egó” kifejezést szinte szitokszónak éreztem. Gyerekként is arra tanítottak, hogy ne legyek beképzelt, ne kérkedjek, ne gondoljam, hogy több vagyok másoknál.
Így amikor jöttek a sikereim, mindig inkább hátraléptem kettőt. Féltem, hogy nagyképűnek tartanak, ezért tudatosan lejjebb tekertem magam, mint egy rádiót, amelyen visszaveszik a hangerőt. Biztos vagyok benne, hogy sokan érzitek ugyanezt: te például hányszor nem mondtad el, hogy mire vagy büszke, csak azért, mert féltél, hogy mások szemében „túl sok” leszel?
Mi az az egészséges egó és miért nem ellenség?
A pszichológusok szerint az egó nem más, mint a belső iránytűnk, ami segít eligazodni a vágyaink, a lelkiismeretünk és a külvilág elvárásai között. Ha belegondolsz, ez elképesztően fontos képesség a hétköznapokban: amikor nemet mondasz egy fárasztó programra, mert inkább pihennél, az egód segít megvédeni a határaidat. Amikor ki mersz állni egy munkahelyi ötlet mellett, pedig mindenki mást javasol, szintén az egód húz ki a bizonytalanságból. És amikor kimondod: „Megérdemlem ezt a nyaralást, mert rengeteget dolgoztam érte”, az sem nagyképűség – hanem egészséges önértékelés.
Egy időben én is mindent túl reálisan szemléltem: méricskéltem magamat, összehasonlítottam az eredményeimet másokkal, és jellemzően csak a hibákat, hiányosságokat láttam a saját teljesítményemben. Mióta elfogadtam, hogy az egóm segít, sokkal bátrabban merek előre lépni, és jóval több élményt gyűjtök, mert már nem tagadom meg magamtól a jót.