Miért van az, hogy nem mindenki érzékeny a huzatra?

Sokan megborzonganak a huzat gondolatától is, mert tudják, hogy számukra ez nem csupán kellemetlen érzést, hanem konkrét problémákat is jelenthet. Mások viszont egyszerűen nem értik, mi a nagy felhajtás, és gond nélkül élvezik a friss levegő áramlását a szobában. Ez a különbség számtalan tényezőből adódik, amelyekről érdemes részletesebben beszélni.

A huzat fizikai hatásai a testre

Érdekesség, hogy nem mindenki reagál ugyanúgy a huzatra. Van, akinek meg sem kottyan, más viszont egy fél órás nyitott ablak után már nyakmerevséggel vagy náthával küzd. Ennek oka részben genetika, részben az immunrendszer állapota.

A huzat, vagyis a légáramlás testre gyakorolt hatása attól függ, hogy milyen erősségű és hőmérsékletű levegő éri az embert. Hidegebb levegő esetén a test saját hőmérsékletszabályozási képessége szenvedhet csorbát, ami hosszabb távon megterhelheti az immunrendszert.

Egy 2021-es magyar felmérés szerint az emberek közel 60%-a mondta azt, hogy rendszeresen tapasztal fejfájást vagy megfázásos tüneteket huzatos környezetben. Ez azért elég magas arány, szóval nem véletlen, hogy sokan próbálnak trükköket bevetni a védekezésre.

Továbbá, az érzékenységben komoly szerepe lehet az egyéni egészségi állapotnak, például a krónikus betegségeknek vagy kisebb fertőzéseknek, amelyek megléte esetén a szervezet kevésbé tudja ellensúlyozni a környezeti tényezők által okozott stresszt.

