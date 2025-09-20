Miért van az, hogy nem mindenki érzékeny a huzatra?

A huzat fizikai hatásai a testre
Érdekesség, hogy nem mindenki reagál ugyanúgy a huzatra. Van, akinek meg sem kottyan, más viszont egy fél órás nyitott ablak után már nyakmerevséggel vagy náthával küzd. Ennek oka részben genetika, részben az immunrendszer állapota.
A huzat, vagyis a légáramlás testre gyakorolt hatása attól függ, hogy milyen erősségű és hőmérsékletű levegő éri az embert. Hidegebb levegő esetén a test saját hőmérsékletszabályozási képessége szenvedhet csorbát, ami hosszabb távon megterhelheti az immunrendszert.
Egy 2021-es magyar felmérés szerint az emberek közel 60%-a mondta azt, hogy rendszeresen tapasztal fejfájást vagy megfázásos tüneteket huzatos környezetben. Ez azért elég magas arány, szóval nem véletlen, hogy sokan próbálnak trükköket bevetni a védekezésre.
Továbbá, az érzékenységben komoly szerepe lehet az egyéni egészségi állapotnak, például a krónikus betegségeknek vagy kisebb fertőzéseknek, amelyek megléte esetén a szervezet kevésbé tudja ellensúlyozni a környezeti tényezők által okozott stresszt.