Hűvös reggeli köd, napközben ragyogó napsütés: őszi örvény Magyarország felett!

KORA REGGEL (5–7 óra körül):
A reggel ködös, finom pára is lehet a völgyekben, különösen Kelet-Magyarországon. Budapesten és a nyugati régióban is lassan felhőtlenebbé válik az ég, bár itt-ott kocsonyás, híg gomolyfelhő lehet. A hőmérséklet 8–10 fok között mozog, de a pára miatt friss, érzékeny tud lenni. A szél még alig fúj, inkább északnyugati irányból, de változó. Csapadék valószínűsége ma reggel nagyon alacsony, kivétel a déli és keleti régiók, ahol lehet egy-egy gyenge harmatcsepp vagy párásodás.
REGGELELŐ (8–11 óra közt):
A köd lassan feltöredezik, és a napsütés megerősödik, főleg a Dunántúlon és Budapesten. Az ég nagy része kitisztul, nyugaton már akár többórás napsütés is lehetséges. Keleten továbbra is fátyolfelhő uralkodik, de már világosabb lesz. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, 12–15 fokra menve fel. A szél északi, északnyugati irányból mérsékelten fúj, 15–20 km/h sebességgel. Csapadékra ma délelőtt sem nagyon kell számítanunk, a cseppegés valószínűsége elhanyagolható.
DÉLELŐTT (11–13 óra közt):
Ma délelőtt a napsütés a legintenzívebb, főleg nyugati városokban, mint Pécs, Sopron vagy Győr. Budapesten is keljenek egyre több napsugár, bár időnként felhővel keveredhet. Az ország különböző pontjain a fátyolfelhő még mindig jelen lehet, különösen a dél-keleti régiókban. A hőmérséklet már eléri a 15–18 fokot, de a szél – ami északnyugati irányból fúj, 20–25 km/h sebességgel – hidegebbnek érezteti a levegőt. Esőre ma délelőtt sem kell számítani, a párolgás gyors, a páratartalom csökken.
DÉLUTÁN (14–17 óra közt):
Ma délután a napsütés továbbra is jellemző, de már kezdhetnek megjelenni a magasabb gomolyfelhő rétegek, főleg a hegyvidéki területeken. Budapesten és környékén is felhősebb lehet az ég, de a napsütés még így is átüt. A hőmérséklet ma délután éri el a napi csúcsot, 16–19 fok között lehet, bár a szél (most már északkeleti, északi irányból, továbbra is élénk) továbbra is friss ízűre teszi a levegőt. Esőt ma délután továbbra is alig várnak, kivéve, ha valahol bejön egy-egy gyenge, heves felhő, akkor előfordulhat néhány kisvárosban egy-egy gyenge zápor.