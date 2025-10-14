Hűvös reggeli köd, napközben ragyogó napsütés: őszi örvény Magyarország felett!

Ma magyarországon, 2025. október 14-én, tényleg ősz van a levegőben – a hűvös, friss, jellemzően ködös és időnként napos reggelet hoz a nap. Ilyenkor érdemes szeretni a kabátodat, mert a hőmérsékletek az országos átlagban 14 és 19 fok között alakulnak, de a szél miatt még hidegebbnek is érezheted az időt. Itt most egy óránkénti bontásban kapsz részletes előrejelzést, hogy mi vár rád ezen a napon.

KORA REGGEL (5–7 óra körül):

A reggel ködös, finom pára is lehet a völgyekben, különösen Kelet-Magyarországon. Budapesten és a nyugati régióban is lassan felhőtlenebbé válik az ég, bár itt-ott kocsonyás, híg gomolyfelhő lehet. A hőmérséklet 8–10 fok között mozog, de a pára miatt friss, érzékeny tud lenni. A szél még alig fúj, inkább északnyugati irányból, de változó. Csapadék valószínűsége ma reggel nagyon alacsony, kivétel a déli és keleti régiók, ahol lehet egy-egy gyenge harmatcsepp vagy párásodás.

REGGELELŐ (8–11 óra közt):

A köd lassan feltöredezik, és a napsütés megerősödik, főleg a Dunántúlon és Budapesten. Az ég nagy része kitisztul, nyugaton már akár többórás napsütés is lehetséges. Keleten továbbra is fátyolfelhő uralkodik, de már világosabb lesz. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, 12–15 fokra menve fel. A szél északi, északnyugati irányból mérsékelten fúj, 15–20 km/h sebességgel. Csapadékra ma délelőtt sem nagyon kell számítanunk, a cseppegés valószínűsége elhanyagolható.

DÉLELŐTT (11–13 óra közt):

Ma délelőtt a napsütés a legintenzívebb, főleg nyugati városokban, mint Pécs, Sopron vagy Győr. Budapesten is keljenek egyre több napsugár, bár időnként felhővel keveredhet. Az ország különböző pontjain a fátyolfelhő még mindig jelen lehet, különösen a dél-keleti régiókban. A hőmérséklet már eléri a 15–18 fokot, de a szél – ami északnyugati irányból fúj, 20–25 km/h sebességgel – hidegebbnek érezteti a levegőt. Esőre ma délelőtt sem kell számítani, a párolgás gyors, a páratartalom csökken.

DÉLUTÁN (14–17 óra közt):

Ma délután a napsütés továbbra is jellemző, de már kezdhetnek megjelenni a magasabb gomolyfelhő rétegek, főleg a hegyvidéki területeken. Budapesten és környékén is felhősebb lehet az ég, de a napsütés még így is átüt. A hőmérséklet ma délután éri el a napi csúcsot, 16–19 fok között lehet, bár a szél (most már északkeleti, északi irányból, továbbra is élénk) továbbra is friss ízűre teszi a levegőt. Esőt ma délután továbbra is alig várnak, kivéve, ha valahol bejön egy-egy gyenge, heves felhő, akkor előfordulhat néhány kisvárosban egy-egy gyenge zápor.

