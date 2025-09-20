Ennyi fokon tartsd a hűtőt, ha nem szeretnél megbetegedni
iStock

Ennyi fokon tartsd a hűtőt, ha nem szeretnél megbetegedni

Farkas Izabella
2025.09.20.

A hűtőszekrény feltalálása óta elválaszthatatlan része háztartásainknak, hiszen nélkülözhetetlen a gyorsan romló élelmiszerek tárolásában. Ám sokan nem is gondolnak bele, hogy a hűtőszekrény helytelen használata nemcsak élelmiszerpazarlásra vezethet, hanem egészségünket is veszélyeztetheti.

A hűtőszekrény egyenletes hűtése biztosítja, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig megőrizhessék frissességüket. A nem megfelelő hőmérséklet, vagy a helytelen tárolás azonban a baktériumok és más kórokozók elszaporodását eredményezheti. A rossz hűtőkezelési szokások gyakran vezetnek ételmérgezéshez, amely súlyos betegségeket okozhat, különösen a gyerekek, idősek és legyengült immunrendszerrel rendelkező személyek körében.

A hűtő hőmérsékletének szerepe

A megfelelő hűtőhőmérséklet beállítása kulcsfontosságú a biztonságos tároláshoz.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a hűtő hőmérsékletét 0-4 °C között kell tartani. Ebben a tartományban a legtöbb baktérium szaporodása lelassul, így az élelmiszerek hosszabb ideig maradnak fogyaszthatók.

Amennyiben a hűtő túl meleg, az élelmiszerek gyorsabban megromlanak, és megnő a veszélye a káros mikroorganizmusok elszaporodásának. Továbbá, ha a hőérzékelők hibásak, az is problémát okozhat, hiszen a tulajdonos nem biztos, hogy észreveszi a kellemetlen változásokat.

