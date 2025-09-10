Hunor és Nikolett névnapja van ma. Mit árul el a nevük a személyiségükről?
Hunor és Nikolett névnapja van ma. Mit árul el a nevük a személyiségükről?

Arany Inez
Írta 2025.09.10.

Ma, 2025. szeptember 10-én Magyarországon a legfőbb névnapok Hunor és Nikolett. Emellett több más névnap is esik erre a napra, például Edgár, Erik, Erika, Honóra, Honória, Honorina, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos, Zalán.

Hunor névnap

A Hunor név a híres magyar csodaszarvas legendájához kötődik. Eredete a középkori magyar mondakörből származik, a „hun” népnévből, és „-or” kicsinyítő képzővel alakult ki. Hunor a magyar mitológia egyik ősapja, aki testvérével, Magorral együtt a magyar nép elődjének számít. A név karakteres, erős hagyományőrző jelleget sugall.

A Hunor névnapját szeptember 10-én ünnepeljük, és ma gyakran választják fiatal apák a nevükként, hiszen a név a bátorságot, kitartást és hagyománytiszteletet szimbolizálja. Az ilyen nevű személyek általában célorientáltak, erős vezetői személyiséggel rendelkeznek, ugyanakkor művészi vagy spirituális oldaluk is megjelenhet, hiszen a név történeti-mitológiai háttere mély jelentéssel bír.

Nikolett névnap

