Feleség horoszkóp: csillagjegyed szerint ilyen házastárs vagy

Mindjárt itt az esküvőd vagy még csak álmodozol arról, hogy valaki megkérje a kezedet? Bárhogyan is van, bizonyára minden lány szokott azon gondolkodni, hogyan telnek majd a napjai, ha férjhez megy. Elkényezteted majd a párodat? És vajon te vagy ő fogja kezelni a pénzügyeket? Csillagjegyed elárulja, milyen feleség leszel!

Kos – Az energiabomba feleség

Egy Kos csillagjegyű feleség igazi energiabomba, aki sosem hagyja, hogy unalmas legyen az élet melletted. Szereti, ha pezseg körülötte az élet, és gyakran ő a kezdeményező mindenben – legyen szó közös programokról, utazásról vagy akár egy spontán esti vacsoráról a városban.

Nagyon szenvedélyes és őszinte, ami egyszerre izgalmas és néha kihívás is lehet. Ha valami nem tetszik neki, azt rögtön megmondja, nem fogja sokáig magában tartani. Ugyanakkor, ha szeret, azt is teljes szívvel és tettekkel mutatja.

A Kos feleség önálló, magabiztos, és nem igazán bírja, ha irányítani próbálják. Inkább partnerként szeret működni, aki mellett izgalmas, motiváló és aktív az élet. Mellette sosem érzed, hogy csak egy helyben toporognál, mert ő mindig visz előre.