Innen tudod, hogy változásra van szükséged – csillagjegyed szerint

A változás olykor ijesztő lehet, de sokszor szükséges lépés. Ugyan könnyebb benne maradni egy unalmas munkában, vagy zsákutca-kapcsolatban mint felállni és kilépni az ismeretlenbe, de van olyan helyzet, amikor ez már elkerülhetetlen. Mindenki más személyiség és mindenkit más motivál arra, hogy végre mindent borítson, de az asztrológia ebben is segítségünkre lehet. A változást könnyű halogatni, de mindenkinél van egy pont, ami cselekvésre ösztönzi. Az alábbiakból megtudod, mikor van szükséged változásra, a csillagjegyed alapján.
1/12 Kos: Nem történik semmi
Amikor a Kos úgy érzi, egy helyben topog és nem történik semmi, tudja, hogy ideje váltani. A jegy uralkodó bolygója a Mars, melynek köszönhetően harcos, tevékeny személyiség, aki nem viseli el az állóvizet.
2/12 Bika: Már nem érzed jól magad
A Bika a Vénusz energiája miatt a kényeztetés és a szépség rajongója, így bizonyos dolgokra szüksége van ahhoz, hogy boldog és produktív legyen.
Ha már nem törődsz magaddal és nem érzed jól magad a bőrödben, lépned kell.