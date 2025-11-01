Innen tudod, hogy változásra van szükséged – csillagjegyed szerint
iStock

Szőke Angéla
Írta 2025.11.01.

A változás olykor ijesztő lehet, de sokszor szükséges lépés. Ugyan könnyebb benne maradni egy unalmas munkában, vagy zsákutca-kapcsolatban mint felállni és kilépni az ismeretlenbe, de van olyan helyzet, amikor ez már elkerülhetetlen. Mindenki más személyiség és mindenkit más motivál arra, hogy végre mindent borítson, de az asztrológia ebben is segítségünkre lehet. A változást könnyű halogatni, de mindenkinél van egy pont, ami cselekvésre ösztönzi. Az alábbiakból megtudod, mikor van szükséged változásra, a csillagjegyed alapján.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/12 Kos: Nem történik semmi

Kos: Nem történik semmi
Amikor a Kos úgy érzi, egy helyben topog és nem történik semmi, tudja, hogy ideje váltani. A jegy uralkodó bolygója a Mars, melynek köszönhetően harcos, tevékeny személyiség, aki nem viseli el az állóvizet.

2/12 Bika: Már nem érzed jól magad

Bika: Már nem érzed jól magad
A Bika a Vénusz energiája miatt a kényeztetés és a szépség rajongója, így bizonyos dolgokra szüksége van ahhoz, hogy boldog és produktív legyen.

Ha már nem törődsz magaddal és nem érzed jól magad a bőrödben, lépned kell.

Olvass még a témában

3/12 Ikrek: Unatkozol

Ikrek: Unatkozol
Az Ikrek lételeme az állandó stimuláció, így neked nem kell sok ahhoz, hogy változtass.

Ha unod a munkád vagy partnered, egyből új izgalmakat keresel, mert csak így érzed úgy, hogy igazán élsz.

