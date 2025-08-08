Ha úgy érzed megkattansz a home officeban: 5 trükk, amivel szeretni fogod

1/5. Kell a rutin
Sokan azért választják a home office-t, mert rugalmasságot biztosít, ám ez a rugalmasság gyorsan káoszba csaphat át, ha nincs jól megszervezve a munkanap. A fix munkaidő bevezetése segíthet meghatározni a munka és a magánélet határvonalait, ami elengedhetetlen a lelki egészség megőrzéséhez. Próbálj meg minden nap ugyanabban az időben kezdeni és befejezni a munkát, így könnyebben elkerülheted, hogy a munkaidő elússzon, és egyszer csak azt veszed észre, hogy még este kilenckor is dolgozol.
Ezen felül érdemes egy kis szertartásos rutint bevezetni a nap elején, ami lehet egy rövid séta a ház körül vagy egy kedvenc reggeli rituálé, ami segít átkapcsolni a pihenésből a munkamódba. Az ilyen apró szokások hozzájárulnak a mentális fókusz fenntartásához.