Ha úgy érzed megkattansz a home officeban: 5 trükk, amivel szeretni fogod

Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

A home office kezdetben vonzó lehetőségekkel kecsegtet: nem kell korán kelni, nincs több stresszes ingázás, és könnyedén háttérbe szoríthatjuk a formális öltözködést. Azonban az otthoni munkavégzés kihívásai sokak számára frusztrálóvá válhatnak a hosszabb távon, és a szociális elszigeteltség érzése is könnyen kialakulhat. Ha te is úgy érzed, hogy lassan megkattansz otthon, a következő öt trükk segíthet abban, hogy a home office ne csupán elviselhető, hanem élvezetes is legyen.

1/5. Kell a rutin

Sokan azért választják a home office-t, mert rugalmasságot biztosít, ám ez a rugalmasság gyorsan káoszba csaphat át, ha nincs jól megszervezve a munkanap. A fix munkaidő bevezetése segíthet meghatározni a munka és a magánélet határvonalait, ami elengedhetetlen a lelki egészség megőrzéséhez. Próbálj meg minden nap ugyanabban az időben kezdeni és befejezni a munkát, így könnyebben elkerülheted, hogy a munkaidő elússzon, és egyszer csak azt veszed észre, hogy még este kilenckor is dolgozol.

Ezen felül érdemes egy kis szertartásos rutint bevezetni a nap elején, ami lehet egy rövid séta a ház körül vagy egy kedvenc reggeli rituálé, ami segít átkapcsolni a pihenésből a munkamódba. Az ilyen apró szokások hozzájárulnak a mentális fókusz fenntartásához.

