Pollenhelyzet Magyarországon: készülj fel az allergiás tünetekre, ne hagyd, hogy a pollenek meglepjenek!

Ma Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a parlagfű és a csalánfélék magas pollenkoncentrációja miatt lesz jelentős. A parlagfű pollenje gyorsan emelkedik, sok helyen közepes vagy magas szinten lesz jelen a levegőben, és egyes területeken már nagyon magas koncentráció is előfordulhat. A csalánfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a kenderfélék, útifű és libatopfélék pollenjének mennyisége pedig alacsony-közepes szinten várható. Emellett alacsony koncentrációban lesznek jelen pázsitfűfélék, lórom és ernyősvirágzatúak pollenjének részecskéi is. Az allergiások leggyakrabban az alábbi tünetekkel számolhatnak: orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, viszkető orr és szemek, könnyezés, torokkaparás, valamint légzési nehézségek, amelyek súlyosabb esetben asztmás rohamot is kiválthatnak. A parlagfű különösen erős allergén, ezért a tünetek intenzívebbek lehetnek a magas koncentrációjú területeken. A védekezéshez praktikus tanácsok: Az időjárás ma meleg és napos lesz, de délután a Dunántúlon zivatarok kialakulhatnak, ami átmenetileg csökkentheti a pollenszórást, ám a pollenhelyzet összességében továbbra is […]

