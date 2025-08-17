Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel

Magyarországon magas a pollenterheléssel a mai napon, különösen a parlagfű és a csalánfélék pollenjének koncentrációja lesz jelentős.
Ezek a pollenfajták országszerte magas vagy nagyon magas szinten vannak jelen a levegőben.
A legaktívabb pollenfajták a következők lesznek:
- Parlagfű: Ez a legjelentősebb allergén, mely országszerte magas vagy nagyon magas koncentrációban várható.
- Csalánfélék: Országosan magas pollenkoncentrációra számíthatunk.
- Kenderfélék: Közepes-magas szintű pollenterhelés várható.
- Üröm, útifű, libatopfélék: Ezek pollenjének mennyisége alacsony-közepes tartományban lehet jelen.
Az allergiások a következő tünetekkel számolhatnak:
- Szemviszketés és könnyezés
- Tüsszögés és orrfolyás
- Orrdugulás
- Kötőhártya-gyulladás
- Súlyosabb esetben asztmás rohamok és bőrgyulladás is előfordulhat, különösen parlagfű allergia esetén.
Praktikus tanácsok a védekezésre:
- Kerüljük a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőszakaiban, általában reggel és kora este.
- Használjunk pollenmaszkot, ha kimenni muszáj.
- Zárjuk be az ablakokat és ajtókat, különösen szellőztetéskor a pollenszám csúcsán.
- Otthon és autóban használjunk pollen- vagy légszűrő berendezéseket.
- Fürödjünk meg esténként, és cseréljünk ruhát, hogy eltávolítsuk a polleneket.
- Személyes orvosi tanácsot kérjünk, és szükség esetén alkalmazzuk az allergiaellenes gyógyszereket, mint az antihisztaminok vagy orrspray-k.
Vasárnap, a várható hidegfront miatt helyenként enyhülhet a pollenterhelés, de ez nem lesz országos szintű és nem szünteti meg teljesen a tüneteket.
Összességében erős parlagfű- és csalánpollen terhelésre számíthatnak az allergiások Magyarországon, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni és a fenti védekezési tanácsokat betartani.