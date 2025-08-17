Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel

Címlap / Időjárás / Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel

Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel

Arany Inez
Írta 2025.08.17.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Magyarországon magas a pollenterheléssel a mai napon, különösen a parlagfű és a csalánfélék pollenjének koncentrációja lesz jelentős.

Ezek a pollenfajták országszerte magas vagy nagyon magas szinten vannak jelen a levegőben.

A legaktívabb pollenfajták a következők lesznek:

  • Parlagfű: Ez a legjelentősebb allergén, mely országszerte magas vagy nagyon magas koncentrációban várható.
  • Csalánfélék: Országosan magas pollenkoncentrációra számíthatunk.
  • Kenderfélék: Közepes-magas szintű pollenterhelés várható.
  • Üröm, útifű, libatopfélék: Ezek pollenjének mennyisége alacsony-közepes tartományban lehet jelen.

Az allergiások a következő tünetekkel számolhatnak:

  • Szemviszketés és könnyezés
  • Tüsszögés és orrfolyás
  • Orrdugulás
  • Kötőhártya-gyulladás
  • Súlyosabb esetben asztmás rohamok és bőrgyulladás is előfordulhat, különösen parlagfű allergia esetén.

Praktikus tanácsok a védekezésre:

  • Kerüljük a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőszakaiban, általában reggel és kora este.
  • Használjunk pollenmaszkot, ha kimenni muszáj.
  • Zárjuk be az ablakokat és ajtókat, különösen szellőztetéskor a pollenszám csúcsán.
  • Otthon és autóban használjunk pollen- vagy légszűrő berendezéseket.
  • Fürödjünk meg esténként, és cseréljünk ruhát, hogy eltávolítsuk a polleneket.
  • Személyes orvosi tanácsot kérjünk, és szükség esetén alkalmazzuk az allergiaellenes gyógyszereket, mint az antihisztaminok vagy orrspray-k.

Vasárnap, a várható hidegfront miatt helyenként enyhülhet a pollenterhelés, de ez nem lesz országos szintű és nem szünteti meg teljesen a tüneteket.

Összességében erős parlagfű- és csalánpollen terhelésre számíthatnak az allergiások Magyarországon, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni és a fenti védekezési tanácsokat betartani.

Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK