Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel

Magyarországon magas a pollenterheléssel a mai napon, különösen a parlagfű és a csalánfélék pollenjének koncentrációja lesz jelentős.

Ezek a pollenfajták országszerte magas vagy nagyon magas szinten vannak jelen a levegőben.

A legaktívabb pollenfajták a következők lesznek:

Parlagfű : Ez a legjelentősebb allergén, mely országszerte magas vagy nagyon magas koncentrációban várható.

: Ez a legjelentősebb allergén, mely országszerte magas vagy nagyon magas koncentrációban várható. Csalánfélék : Országosan magas pollenkoncentrációra számíthatunk.

: Országosan magas pollenkoncentrációra számíthatunk. Kenderfélék : Közepes-magas szintű pollenterhelés várható.

: Közepes-magas szintű pollenterhelés várható. Üröm, útifű, libatopfélék: Ezek pollenjének mennyisége alacsony-közepes tartományban lehet jelen.

Az allergiások a következő tünetekkel számolhatnak:

Szemviszketés és könnyezés

Tüsszögés és orrfolyás

Orrdugulás

Kötőhártya-gyulladás

Súlyosabb esetben asztmás rohamok és bőrgyulladás is előfordulhat, különösen parlagfű allergia esetén.

Praktikus tanácsok a védekezésre:

Kerüljük a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőszakaiban , általában reggel és kora este.

, általában reggel és kora este. Használjunk pollenmaszkot , ha kimenni muszáj.

, ha kimenni muszáj. Zárjuk be az ablakokat és ajtókat , különösen szellőztetéskor a pollenszám csúcsán.

, különösen szellőztetéskor a pollenszám csúcsán. Otthon és autóban használjunk pollen- vagy légszűrő berendezéseket .

. Fürödjünk meg esténként, és cseréljünk ruhát, hogy eltávolítsuk a polleneket.

Személyes orvosi tanácsot kérjünk, és szükség esetén alkalmazzuk az allergiaellenes gyógyszereket, mint az antihisztaminok vagy orrspray-k.

Vasárnap, a várható hidegfront miatt helyenként enyhülhet a pollenterhelés, de ez nem lesz országos szintű és nem szünteti meg teljesen a tüneteket.

Összességében erős parlagfű- és csalánpollen terhelésre számíthatnak az allergiások Magyarországon, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni és a fenti védekezési tanácsokat betartani.