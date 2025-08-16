Mai névnaposok és hagyományok – ünnepeld velünk a magyar névnap szépségét!

Augusztus 16-án Magyarországon az egyik fő névnap az Ábrahám névnapja. Ezen kívül a kibővített névnaptár szerint ünnepelhetik névnapjukat az Ábrán, Áhim, Amelita, Csépán, Dioméd, Ibrahim, István, Joachim, Joáhim, Joakim, Rokkó, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor nevű személyek is. Az Ábrahám név héber eredetű, jelentése „az emberek atyja” vagy „sok nemzet atyja”. Ez a név bibliai alakra, Ábrahámra utal, aki az Ószövetség egyik legfontosabb személyisége, a zsidó, keresztény és iszlám vallásban egyaránt központi figura. Ábrahám a hit és az engedelmesség példaképe, akinek története számos vallási és kulturális hagyományban megjelenik. Az Ibrahim név az Ábrahám arab megfelelője, amely az iszlám kultúrában is nagy jelentőségű. Az István név augusztus 16-án is szerepel a névnapok között, ami szintén nagyon fontos magyar férfinév. István jelentése „korona” vagy „koszorú”, Magyarország első királyának, Szent Istvánnak a […]

