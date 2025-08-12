„Megérintem a haját, ennél tutibb módszer nincs” – Fiúk, hogyan kezdeményeztek fizikai érintést a lánnyal?

Átkarolva
Megölelem, amikor találkozunk. Ez nem kockázatos, mert ha nem jövök be neki, veheti baráti ölelésnek is. Az, ahogyan visszaölel (ha egyáltalán visszaölel) mindent elárul. Ha megfeszül, akkor egyből veszem a lapot, hogy nem vagyok jó nála, ha lelkesen, szorosan visszaölel, akkor még mindig közel sem biztos, hogy nyert ügyem van, de legalább az kiderül, hogy szimpi vagyok neki.
A csavar
Van egy csavar az alkaromban, ezért könnyű dolgom van: amikor már eléggé oldott a hangulat, elmesélem neki a balesetem (elestem bringával, szóval semmi extra), megfogom a kezét és az ujjaival kitapintom a csavart a bőröm alatt. A reakcióból sok minden kiolvasható.