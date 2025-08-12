„Megérintem a haját, ennél tutibb módszer nincs” – Fiúk, hogyan kezdeményeztek fizikai érintést a lánnyal?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.12.

Az ujjaimmal finoman súrolom a vállát beszéd közben. Fiúk, hogyan kezdeményeztek fizikai érintést a lánnyal, aki tetszik nektek? Te észrevetted már ezeket a kis finom jelzéseket?

Átkarolva

Megölelem, amikor találkozunk. Ez nem kockázatos, mert ha nem jövök be neki, veheti baráti ölelésnek is. Az, ahogyan visszaölel (ha egyáltalán visszaölel) mindent elárul. Ha megfeszül, akkor egyből veszem a lapot, hogy nem vagyok jó nála, ha lelkesen, szorosan visszaölel, akkor még mindig közel sem biztos, hogy nyert ügyem van, de legalább az kiderül, hogy szimpi vagyok neki.

A csavar

Van egy csavar az alkaromban, ezért könnyű dolgom van: amikor már eléggé oldott a hangulat, elmesélem neki a balesetem (elestem bringával, szóval semmi extra), megfogom a kezét és az ujjaival kitapintom a csavart a bőröm alatt. A reakcióból sok minden kiolvasható.

