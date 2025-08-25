A héten a beszélgetéseké a főszerep. Heti horoszkóp 2025 augusztus 25-31

Kos heti horoszkóp
A Kosok számára ezen a héten a hangsúly a kapcsolatokon lesz. A Mars és a Vénusz fényszöge különösen erősíti a párkapcsolatok dinamikáját, a már meglévő kapcsolatok új szintre emelkedhetnek. Előfordulhat, hogy egy barát vagy egy régi ismerős különleges figyelmet igényel tőled, ezáltal mélyebb megértést és új perspektívát nyerhetsz.
Ahogy a holdciklus eléri a csúcspontját, belső lelkesedésed és erőd hozzájárulhat ahhoz, hogy karrieredben is előrelépj. Inspirációt meríthetsz környezetedből, nem árt azonban kis figyelemmel lenni arra, hogy ne siess el semmit. A külső impulzusok helyett most hallgass inkább a belső hangodra.
Bika heti horoszkóp
A Bika jegy szülötteinek ezen a héten érdemes lenne időt szánni az otthon és a munka egyensúlyának megteremtésére. A Merkúr retrográd mozgása visszahozhat rég elfeledett dilemmákat, de ha körültekintően kezeljük a helyzeteket, akkor azok végül hasznodra válhatnak. A rugalmasság és a nyitottság segít a változó körülményekhez való alkalmazkodásban.
Érdemes lehet egy kis időt eltölteni a családoddal vagy azon barátokkal, akik szinte családtagnak számítanak. Rajtuk keresztül értékes tanulságokkal gazdagodhatsz, melyek a közelgő döntéseidben is segíthetnek. Ez a hét a belső erőd és stabilitásod felfedezéséről szólhat.