Belső növekedés veszi kezdetét. Heti horoszkóp 2025 augusztus 18-augusztus 24
Belső növekedés veszi kezdetét. Heti horoszkóp 2025 augusztus 18-augusztus 24

Arany Inez
Írta 2025.08.17.

Ahogyan az égen bontakozó csillagok mintázatai minden héten változatos történeteket mesélnek, úgy a bolygók is új hatásokkal borítanak be minket. Az előttünk álló héten a rejtélyek és felfedezések világába utazhatunk, ahol megfoghatók a lehetőségek és elcsendesedhet a lélek.

Kos heti horoszkóp

A Kos számára ez a hét arról szólhat, hogy végre megszülethet valami új, amire régóta vágyott. A Mars hatása felerősítheti az energiáit, hogy bátran szembe tudjon nézni a kihívásokkal. Érdemes lehet figyelned a spontán ötletekre, hiszen ezek hordozhatják magukban a legnagyobb lehetőségeket.

A múlt terhei most mintha más szemléletmódba kerülnének, és megszabadulhatsz tőlük. A hét közepéhez közeledve érezheted, hogy feloldódik benned valami régen nyomasztó dolog, és ennek hatására könnyedebben nézhetsz a jövő felé. Csendes introspekció segíthet, hogy kristálytisztán lásd, mit is szeretnél valójában elérni.

