A hét intenzíven indul. Heti horoszkóp 2025 augusztus 11-augusztus 17

Arany Inez
Írta 2025.08.11.

Augusztus második hetébe lépve a csillagok különleges energiákkal köszöntik a nyár derekát. Ahogy a nap sugarai lassan kezdik elveszíteni intenzitásukat, úgy alakul át életünk dinamikája is. A héten különös hangsúlyt kap a személyes növekedés, a belső harmónia keresése és az önismeret útjain való haladás. Lássuk, mit tartogatnak a csillagok az egyes jegyek számára a következő napokban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kos heti horoszkóp

A hét eleje intenzív lendülettel indít számodra, kedves Kos. A bolygók vibráló energiával töltenek fel, amit érdemes kihasználnod, hogy előrelépj aktuális projektjeidben. Ebben az időszakban a kreatív ötletek szinte maguktól áramlanak majd feléd, elég, ha nyitott maradsz az újdonságokra. Azonban ügyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre, mert hajlamos vagy a határaid feszegetésére.

Később a hét közepén a Hold hatása révén egyfajta lelassulási kényszert érezhetsz: ez remek lehetőség arra, hogy mélyebben elmerülj önmagadban. Ne félj az elcsendesedéstől, engedd meg magadnak, hogy visszatekints az elmúlt időszak eseményeire, és értékeld a megtett utat. A hét végére érdemes családi körben tölteni az időt, hiszen a szeretteid közelsége mellett feltöltődhet az energiatartalékod.

Érdekel az összes csillagjegy többi horoszkópja is? Látogasd meg a Bien.hu megújult Horoszkóp főoldalát, és böngéssz a napi, heti és havi előrejelzések között!

