A hét intenzíven indul. Heti horoszkóp 2025 augusztus 11-augusztus 17

Kos heti horoszkóp
A hét eleje intenzív lendülettel indít számodra, kedves Kos. A bolygók vibráló energiával töltenek fel, amit érdemes kihasználnod, hogy előrelépj aktuális projektjeidben. Ebben az időszakban a kreatív ötletek szinte maguktól áramlanak majd feléd, elég, ha nyitott maradsz az újdonságokra. Azonban ügyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre, mert hajlamos vagy a határaid feszegetésére.
Később a hét közepén a Hold hatása révén egyfajta lelassulási kényszert érezhetsz: ez remek lehetőség arra, hogy mélyebben elmerülj önmagadban. Ne félj az elcsendesedéstől, engedd meg magadnak, hogy visszatekints az elmúlt időszak eseményeire, és értékeld a megtett utat. A hét végére érdemes családi körben tölteni az időt, hiszen a szeretteid közelsége mellett feltöltődhet az energiatartalékod.