Unsplash

„Három éve titkolom és mardos a bűntudat” Amikor az affér véget ér, és visszamész a házasságba

Szőke Angéla
Írta 2025.10.31.

Az affér utáni időszak sokszor fájdalmas és nehéz, de néha új lehetőségeket is hozhat a házasságok számára. A következő történetek bemutatják, hogyan küzdöttek meg párok a hűtlenség utáni helyzettel.

Felméred a sérülés mértékét és rájössz, hogy a házasságod már sosem lesz olyan, mint előtte volt. Hiába.

Azonnal megbántam, de hiába.

Vállalom, hogy én voltam a hülye, megcsaltam a feleségem (egyszer). Tudom, hogy nem mentség, de részeg voltam a céges bulin és rám mászott egy kollegina, aki régóta csapta nekem a szelet. Már hajnalban bántam az egészet – a nővel azóta sem beszéltem mert kerülöm – azonnal hazamentem és könnyek között mindent bevallottam az asszonynak.

Könyörögtem, hogy ne hagyjon el és nagy nehezen ráállt, hogy ad nekem még egy esélyt. Mindent megtettem kettőnkért, de nem tudott megbocsátani. Egy teljes évig próbálkoztam, de amikor már a gyerekek előtt is nyíltan szapult és ellenségeskedett, be kellett látnom, hogy ez így nem megy tovább. Természetesen csak magamat hibáztatom az egészért, megértem, hogy már nem tudott bízni bennem, pedig én tényleg mindent megtettem volna érte.

