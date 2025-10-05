Ezért lehet a Halloween a keresztények számára is elfogadható ünneplés
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Közélet / Ezért lehet a Halloween a keresztények...

Ezért lehet a Halloween a keresztények számára is elfogadható ünneplés

Farkas Izabella
Írta 2025.10.05.

Halloween gyakran kerül viták kereszttüzébe, különösen vallásos körökben, ahol az ünnep gyökerei és szimbólumai miatt sokan kérdőjelezik meg az elfogadhatóságát. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Halloween és a Mindenszentek ünnepe különböző kulturális kontextusból származik, és noha időben közel esnek egymáshoz, alapvetően különböző célokat szolgálnak.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Mindenszentek, amely november 1-én van, a keresztény közösség számára egy emlékező nap, amikor a szenteket és hitvallókat ünneplik. A katolikusok, evangélikusok, ortodoxok november 2-án tartják a Halottak Napját, a „szenvedő egyház” ünnepét.

Halloween, október 31-én, előtte van, és eredetileg a kelta Samhain ünnep átalakulásaként jött létre. Így a két ünnep valójában nem keveredik, hanem külön napokon különböző rítusokat és hagyományokat vonultat fel. A hiedelem szerint ezen az éjszakán elvékonyodott a határ az élők és a holtak világa között. Ma már inkább világi ünnep: jelmezes felvonulások, töklámpások, ijesztő dekorációk és “trick or treat” szokások kapcsolódnak hozzá.

A halál fogalmának megértése

Sokan hajlamosak elzárkózni a halállal kapcsolatos gondolatoktól, különösen a gyermekek nevelésében, ám a Halloween lehetőséget kínál, hogy könnyedén és játékosan ismerkedjenek meg az élet ezen részével.

Olvass még a témában

A megfelelő szülői iránymutatással a gyerekek számára a Halloween egy olyan időszak lehet, amikor a halál kevésbé tölti meg félelemmel a gyereket, játékos módon értheti meg az elmúlás természetes voltát, és megtanulhatja, hogy a veszteség nem kell, hogy rettegést keltsen bennük, mert az élet velejárója.

Ebben az értelemben Halloween egy olyan eszközként is felfogható, amely bár sok esetben a misztikára és a félelemre épít, mégis segíthet a különböző életciklusok megértésében. Ez az aspektus a keresztény hit szempontjából is értelmezhető, hiszen a végső cél a megváltáshoz vezető út megismerése.

iStock

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon
Ez vár ránk október 13 és november 6 között – Könnyelmű költések és új kapcsolatok

Ez vár ránk október 13 és november 6 között – Könnyelmű költések és új kapcsolatok
Te is chatelés közben magadat nézed? Lelki problémákat okozhat

Te is chatelés közben magadat nézed? Lelki problémákat okozhat
Ezek most a világ legjobb gasztrofotói – a lélegzeted is eláll tőlük

Ezek most a világ legjobb gasztrofotói – a lélegzeted is eláll tőlük
5 jel, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád

5 jel, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád
A Holiday kis házikója? Filmes otthonok, amikbe azonnal beköltöznék

A Holiday kis házikója? Filmes otthonok, amikbe azonnal beköltöznék
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK